El sector agroindustrial aportaría divisas por u$s31.500 millones en 2025

Según el BCRA, el sector de cereales y oleaginosas liquidó u$s 20.660 millones desde comienzos de año hasta octubre en el Mercado Libre de Cambios (MLC), unos u$s 1.300 millones más que el año pasado a esa fecha. Sin embargo, considerando que estuvo vigente el “dólar blend” durante todo el año, se estima que otros u$s 5.165 millones fueron volcados a los dólares financieros, lo que deja un total liquidado de u$s 25.825 millones. La estimación de liquidación de divisas del agro para noviembre y diciembre es de u$s 4.375 millones en total.

Para el año próximo, la Bolsa espera una oferta de divisas del agro de u$s 31.500 millones. Suponiendo que sigue el dólar blend, u$s 5.200 millones se volcarían al MLC, y otros u$s 6.300 millones se liquidarían en los dólares financieros (“contado con liqui”).