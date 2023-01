El riesgo país alcanzó los valores más bajos en siete meses

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares siguieron su carrera alcista y finalizaron con incrementos de 75 centavos promedio en toda la curva, en tanto que los títulos en pesos con ajuste por CER marcaron subas de 0,15% promedio.

En este marco, el riesgo país cerró con un retroceso de 3,1% para quedar en 1.996 puntos básicos, con lo que marcó un mínimo desde principios de junio de 2022.

Javier Rava, director de Rava Bursátil, señaló que el mercado local tiene todas las luces verdes, mostrándose cada vez más sólido, y resaltó la performance de todos los activos argentinos.

“Tanto las acciones como los bonos en dólares se mantienen muy firmes con su tendencia alcista y la jornada, con los bancos a la cabeza, no fue para nada la excepción”, precisó. Y aseguró: “Los ADR argentinos están imparables y en las pocas ruedas que van del año hay varios activos que superan el 20% en dólares”.

En el mercado de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a adquirió u$s 3 millones s en la sesión del lunes y u$s 12 millones ayer. Este saldo positivo se suma al acumulado de la semana pasada por u$s 61 millones, con lo que alcanzó dieciséis jornadas consecutivas sin ventas en el segmento donde operan bancos y grandes empresas.

En el mercado informal, el dólar blue también siguió con su carrera alcista y se negoció con un incremento de dos pesos, en $ 359 por unidad, en la city porteña.

En el mercado bursátil, el contado con liquidación (CCL) rebotó luego de un período de constantes bajas. Registró un incremento de 1,7%, a $ 337,04. El MEP avanzó 0,6%, a $327,70.

En el segmento mayorista, la divisa finalizó con un incremento de 29 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $180,67.



El optimismo de Wall Street

Wall Street subió a la espera de una baja de la inflación y recupera el terreno perdido en diciembre. Las acciones en Nueva York subieron nuevamente debido a que los inversores confiaron en que el índice de precios al consumidor de diciembre y de todo 2022, mostrará un enfriamiento de la inflación y dará a la Reserva Federal (FED) señales para moderar su política monetaria agresiva, al ajustar las tasas de interés. El Promedio Industrial Dow Jones subió 0,8%, mientras que el índice ampliado S&P 500 ganó 1,3%, al tiempo que el indicador tecnológico Nasdaq sumó 1,8%, de acuedo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).

Los pronósticos de los analistas privados muestran que la inflación anual en 2022 se ubicará en el 6,5%. Si se excluyen los precios de los alimentos y la energía, los economistas esperan que el IPC de diciembre sea 0,3% más alto que el mes anterior y un 5,7% más que hace un año.