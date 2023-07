El mercado cambiario cerró con tensión y ventas del Banco Central

La autoridad monetaria vendió u$s 87 millones y cerró la tercera semana de julio con un saldo negativo de u$s 223 millones.

“En la semana, el BCRA acumuló ventas por u$s 223 millones y 1.379 millones de yuanes, en el mes lleva vendidos u$s 270 millones y 7.133 millones de yuanes”, detalló Gustavo Quintada, analista de PR Corredores de Cambio. Durante la jornada el dólar agro concretó liquidaciones en torno a los u$s 9 millones.