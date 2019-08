El dólar saltó pese a las ventas del BCRA

En medio de una demanda exacerbada por cobertura, el dólar avanzó ayer un 2,5 por ciento ( $1,45) para la venta minorista. En Rosario cerró a $ 58,93. Para contenerlo, el Banco Central sacrificó u$s 302 millones de las reservas, que se sumaron a los u$s 60 millones que vendió por fuera del Tesoro.

El analista Gustavo Quintana comentó que "la incertidumbre política y las expectativas sobre el futuro inmediato agudizaron la propensión a dolarizar tenencias aumentando la presión sobre el tipo de cambio".

El volumen operado en el mercado de contado se incrementó un 88 por ciento respecto del lunes, hasta los u$s 709,6 millones. En los futuros del Rofex, la operatoria se duplicó a u$s 1.190 millones. La tasa de las Letras de liquidez (Leliq) finalizó en 74,988 por ciento y el monto total adjudicado fue de $190.167 millones, con una expansión de $ 45.241 millones.

La autoridad monetaria realizó siete subastas. Fue la mayor intervención en dos semanas. Cabe destacar que, en la séptima y última subasta, sólo adjudicó u$s 2 millones de los u$s 50 millones ofrecidos. La autoridad monetaria acumula ventas por u$s 1.061 millones en lo que va de agosto, cuando se consideran las ventas en el mercado cambiario. Las reservas bajaron más de u$s 10 mil millones desde el último desembolso del Fondo.

Los activos en poder del organismo monetario bajaron ayer u$s 442 millones y el stock bruto finalizó en u$s 57.473 millones.

El clima internacional no ayudó. Las monedas de América latina operaban con pérdidas con inversores indecisos y nerviosos ajustando su cartera para cubrir riesgos en medio de la incertidumbre sobre el avance de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China.