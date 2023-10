El dólar Milei calentó el mercado cambiario en la previa electoral

Daniel Artana, economista jefe del think tank liberal Fiel, no dudó del objetivo libertario. “Fogonear una aceleración de la inflación para cumplir su sueño de dolarizar es de una irresponsabilidad que nunca he visto en mi historia como economista”, señaló, luego de asegurar que el candidato de LLA “no puede ignorar las consecuencias de sus declaraciones”. También cuestionó el “infantilismo” en su estrategia. “Piensa que todo el muerto se lo va a comer el ministro de Economía, Sergio Massa, pero si llega a ser presidente, ¿Cuánto tiempo la gente le va a tener paciencia con una inflación del 20% mensual?”, agregó.