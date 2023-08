El dólar blue bajó $ 40 y el Banco Central sumó reservas

El Banco Central compró u$s 11 millones en el mercado de cambios y sumó u$s 658 millones en la semana.

Desde el punto de vista del gobierno nacional, la semana financiera terminó mejor de lo que empezó. El dólar blue volvió a bajar $ 40 el viernes y cerró en la zona de $ 720, mientras que bonos y acciones siguieron su trayecto alcista. El Banco Central compró u$s 11 millones y acumuló un saldo positivo de u$s 658 millones en cinco días.

El Banco Central compró u$s 11 millones en el mercado de cambios y sumó u$s 658 millones en la semana. En el mes, el saldo positivo llega a u$s 797 millones.

Por otra parte, el Ministerio de Economía adjudicó $ 822.272 millones en la última licitación de títulos de deuda de agosto, más de siete veces los vencimientos que tenía para esta semana, por lo que obtuvo la tasa de roll over más alta del año y extendió plazos a 2024 y 2025.

Pero lo más importante, parece, está por venir. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que las exportaciones de los cinco principales complejos granarios tendrán un incremento interanual del 33% en 2024 y alcanzarían u$s 32.109 millones. Sumarían u$s 7.759 millones respecto al cierre estipulado de 2023.

La diferencia podría agrandarse ya que “se vislumbra que será necesario importar un menor volumen de soja y se requerirán menos divisas para estas importaciones, lo que arroja que las exportaciones netas se incrementarían en u$s10.500 millones respecto de este año”.

Producto por producto, el complejo soja vería incrementado sus exportaciones en casi u$s 4.100 millones al alcanzar los u$s 18.451 millones, mientras que el maíz aumentaría los embarques en u$s 2.400 millones hasta los u$s 7.870 millones y en trigo sumaría u$s 1.400 millones hasta los u$s 2.900 millones.

Esta expansión traería consigo una mayor recaudación vía derechos de exportación, que durante lo que va de 2023 sufrió un desplome como consecuencia de la sequía. La Bolsa rosarina estimó que la recaudación por retenciones para el año 2024 totalizaría unos US$ 8.000 millones, “duplicando los guarismos para este año”.