El blue trepó a $ 318 y en el mercado crece la expectativa por otro dólar soja

De cualquier modo, el escenario muestra un mercado presionado por el escaso nivel de reservas, pese a las compras del Banco Central, que ayer volvieron a activarse por tercera rueda consecutiva, al cerrar con saldo comprador por un monto estimado de u$s 1 millón.

En ese contexto, volvieron a surgir con fuerza los rumores sobre la posibilidad de que el gobierno vuelva a implementar el dólar soja, aunque con otra cotización, como una forma de hacerse de dólares sobre fin de año. “Es importante que recorramos un camino de acumulación de reservas, de aumento de nuestras importaciones, alineando incentivos pero cuidando el valor y el ingreso de los argentinos”, dijo ayer el ministro Sergio Massa frente a los empresarios reunidos en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

Por caso, ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dispusieron la conformación de una comisión que analizará el cumplimiento de los objetivos del “Programa de Incremento Exportador (PIE)”, que estableció en septiembre el esquema conocido como dólar soja. La medida se plasmó en la resolución general conjunta 5292/2022, publicada en el Boletín Oficial, por la que se le da creación a la “Comisión de Análisis de Objetivos y Metas del Decreto 576/22”.

El dólar soja generó un nivel récord de liquidaciones del complejo agroexportador que, según el informe de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) , ascendió en septiembre a u$s 8.120,3 millones, un 198% por encima del mismo mes de 2021 y el mayor registro histórico mensual. Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que el PIE generó operaciones del complejo soja por más de 13 millones de toneladas y aportó 443.000 millones de pesos en concepto de retenciones.

Nominalidad alta

“El nivel de nominalidades sigue presionando la economía y todo indicaría que la inflación no perforaría el 6% en los próximos meses, ni tampoco el resto de las variables, tanto las tasas de interés, como el crawling peg y probablemente los dólares financieros mantengan la presión recientemente observada”, dijo ayer Lucas Yatche Head of Strategy and Investments de Liebre Capital.

El especialista destacó que “en un contexto de escasas reservas netas y oferta de dólares muy baja, con noticias adversas del agro por la sequía, la única alternativa para que el gobierno logre evitar un mayor ritmo devaluatorio es regulando la demanda”. A su juicio, “esto genera que los importadores no logren acceder al tipo de cambio y la actividad desacelere”.

Por esa razón, Yatche consideró que “el mercado anticipa un nuevo dólar soja para generar incentivos y que el agro liquide el stock remanente”.

En este contexto ayer continuó la lenta suba del dólar oficial que se ubicó en un promedio de $172,24, con una suba de 39 centavos. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,2%, a $325,00 y el MEP subió 1,1%, a $315,37, en el tramo final de la rueda.

“El feriado de hoy (por ayer) en los Estados Unidos tuvo impacto en el volumen negociado en el segmento de contado, que se ubicó por debajo del promedio diario del mes”, precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.