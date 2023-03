Mientras el dólar oficial del trepó 47 centavos, su valor informal retrocede. En lo que va de marzo, el BCRA vendió más de u$s 1.700 millones

Contener la cotización del mercado informal no fue gratis para el Banco Central que puso a disposición de los compradores u$s 95 millones. Con el último ofrecimiento público, la autoridad monetaria acumula un saldo negativo de u$s 1.723 en lo recorrido durante el mes de marzo.