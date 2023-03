El Banco Mundial prevé que Argentina crecerá 2%

El panorama es poco auspicioso para de América latina y el caribe. El BM prevé un estancamiento de los niveles de vida en la primera mitad del decenio de 2020, con un crecimiento promedio del PBI per cápita del 0,6% anual entre 2020 y 2024. Incluso, advirtió sobre una posible “década perdida” para la región si el pazo se extiende hacia el 2030.

El informe explica que la desaceleración de los Estados Unidos y China puede trasladarse a la demanda de exportaciones latinoamericanas, mientras que las medidas antiinflacionarias encaradas por la administración de Joe Biden, como el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, indefectiblemente implicarán la falta de financiamiento a las economías de la región.

Para Argentina en particular, esta ausencia del crédito externo no producirá efectos directos. Y no es por mérito sino por tragedia. El país se encuentra fuera del mercado internacional desde la crisis de 2018. Ahora bien, el incremento de tasas a nivel internacional eleva el monto de los intereses que deberá abonarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) y los menores índices de inversión proyectada a los vecinos puede repercutir en las exportaciones nacionales a estos.

Las proyecciones indican que la lentitud del crecimiento mundial incidirá en los precios de los productos básicos, lo que debilitará la relación de intercambio de toda América del Sur. A caballo del aumento de los costos del financiamiento, los niveles de inversión declinarán visiblemente.

Si bien el BM asegura que la inflación parece haber alcanzado su punto máximo a mediados del año pasado en la mayoría de los países, sigue siendo muy superior a las metas de los bancos centrales. En consecuencia, continuaron elevando tasas y enfrían las demandas de fondos productivos.

El BM sugiere a los gobiernos enfrentar el marco recesivo con medidas de política para impulsar la inversión e incrementar la demanda doméstica. El informe aconseja dirigir recursos que pueden a hogares de bajos ingresos, e incluso recomienda una modalidad: “Los gobiernos pueden proporcionar a los hogares vulnerables transferencias de efectivo sujetas a verificación de recursos, que tienden a ser menos costoso que los subsidios a alimentos y combustibles, especialmente cuando se implementa con cláusulas de caducidad automática”, puntualiza el estudio.

Las múltiples crisis que se atraviesan en el primer quinquenio del 2020 obligan a los gobiernos a revertir el impacto de estos shocks.