El Banco Central cerró otra jornada con compras de divisas

A pocos días de finalizar el mes, la autoridad monetaria acumula compras por u$s 319 millones en mayo

Las empresas agroexportadoras liquidaron divisas durante la jornada por casi u$s 52 millones en el marco de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), con lo que se superaron los u$s 3.586 millones desde que entró en vigencia la medida a mediados de abril pasado. En este marco, el Banco Central cerró la rueda con compras por u$s 12 millones y encadenó su 15ª jornada consecutiva con saldo positivo.