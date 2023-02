Economía logró sortear con éxito una renovación de deuda en pesos

Del total del financiamiento obtenido, 53% estuvo compuesto por instrumentos indexados por CER, 38% por instrumentos a tasa fija y el 9% restante por instrumentos a tasa variable. El 91% correspondió a instrumentos con vencimiento en 2023 y el 9% restante en 2027.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado hoy se realizará la segunda vuelta de la licitación y se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta 20% del total del valor nominal adjudicado ayer. La próxima será el 24 de febrero.

Esta buena performance se dio en el marco en el cual el Banco Central debió desprenderse de u$s 292 millones de los cuales la gran mayoría _u$s 262 millones_ fueron para el pago anticipado de importación de energía. De esta forma la autoridad monetaria vendió u$s 30 millones para abastecer necesidades del mercado

En ese contexto, el dólar oficial cerró en promedio a $199,46, con una suba de 43 centavos respecto del martes. El “blue” marcó un retroceso de un peso, en $378. E l contado con liquidación (CCL) bajó 0,3% a $ 368,77; mientras que el MEP avanzó 0,1%, a $355,60.

El viernes pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el ahorro de u$s 2.100 millones en la compra de gas natural licuado (GNL) para 2023, al cerrar de manera anticipada los contratos para la provisión de combustible antes del invierno. Para este año “los gastos presupuestados originalmente para importación de GNL eran de u$s 3.465 millones a u$s 55 el millón de BTU. Sin embargo, el impacto de la volatilidad del precio internacional abrió una ventana de oportunidad para Argentina”, señaló Massa en esa oportunidad.