Crespo: "El voto a Milei es un emergente de la economía barrani"

“Hay todo un público que opera en los márgenes y al que el discurso de Javier Milei supo expresar en el momento indicado con el discurso contra la casta”, señaló el economista Eduardo Crespo. Caracterizó al candidato presidencial más votado en las Paso como “un emergente” de ese mundo de informalidad amplia que se conoce como “economía barrani”, en su malestar contra las propuestas del sistema político. El reconocido investigador de las universidades de Río de Janeiro y Moreno, advierte que las expectativas que alimentan esa conexión no tienen necesariamente correspondencia con su verdadero ADN político y la eficacia de su plan económico. Por el contrario, advirtió que, aunque no la considere impracticable, una dolarización de la economía terminará probablemente en una crisis bancaria.

“Hay un porcentaje muy grande de la población que está totalmente informalizada, desde el delivery o el uberista a los que están mejor, como los prestadores del servicio de economía del conocimiento al exterior; es una economía que no tiene vacaciones pagas ni indemnización y que, más bien, ve el Estado como un obstáculo porque no le garantiza un moneda, la posibilidad de ahorrar o le cobra impuestos por servicios muy malos”, describió Crespo al ahondar entre el cruce de las propuestas del candidato con la economía barrani, que viene siendo foco de sus últimos artículos y estudios.

En diálogo con el programa radial La Banda Cambiaria, el economista señaló que en ese mundo no entran las balas con advertencias sobre la pérdida de derechos en un gobierno de derecha. “Hay todo un público que opera en los márgenes y el discurso de Milei dio en la tecla con todo este discurso de la casta, más allá de que pertenezca a ella”. Es “claramente un emergente de esa economía”, agregó.

En ese sentido, apuntó, Milei tiene “muchos puntos de contacto” con el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro. “Se presenta como novedad contra la vieja política, aunque no lo sea; canaliza el rechazo conservador a los movimientos que vinieron que vinieron de progresismos en los últimos años, y adopta el programa utltraneoliberal, que después no se cumple”. Por caso, aclaró, Bolsonaro “en el último año de campaña aumentó el déficit y el gasto público más que los gobiernos anteriores”, dijo.