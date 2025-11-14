La Capital | Economía | Bolsa de Comercio de Rosario

Con su nuevo laboratorio, la Bolsa de Comercio afirma su "hub analítico"

La entidad inauguró el nuevo edificio en avenida Jorge Newbery y Circunvalación. El espacio permitirá ampliar la gama de servicios de análisis en granos y alimentos, como verduras, frutas y carnes

14 de noviembre 2025 · 06:15hs
El nuevo laboratorio de la Bolsa está en Av. Jorge Newbery y Circunvalación. Cuenta con más de 3 mil metros cuadrados.

La Bolsa de Comercio de Rosario inauguró su nuevo laboratorio en el predio de Av. Jorge Newbery y Circunvalación, en un acto que reunió a autoridades, empresarios y referentes del sector agroindustrial. La obra, que redefine la capacidad técnica de la institución, marca un punto de inflexión en su historia y en su rol dentro de la cadena de valor.

“Este edificio no es solo una obra, es una apuesta a la ciencia, la innovación y la competitividad de la agroindustria argentina”, destacó el presidente de la Bolsa, Miguel Simioni, durante la inauguración. El titular de la institución remarcó también que, con esta nueva etapa, la BCR busca posicionarse como un referente no solo en análisis de granos, sino también en alimentos, como frutas, verduras y carnes, junto con suelos, aguas y genética para acompañar la diversificación productiva del país.

Con más de 3.000 metros cuadrados construidos sobre un predio de 9.000, el nuevo laboratorio permitirá generar análisis a gran escala potenciado por la localización geográfica en la zona más productiva y exportadora del país. El edificio fue diseñado para alojar a más de 120 personas trabajando en simultáneo y reúne en un solo lugar áreas que antes estaban distribuidas, lo que permitirá procesos más ágiles, modernos y eficientes.

Nuevos servicios

Además de sostener la actividad actual, el laboratorio incorporará servicios para alimentos, fitosanitarios, proteínas alternativas y productos con destino de exportación, lo que abre la puerta a nuevos mercados y nuevos clientes, fortaleciendo la inserción internacional de la región y de la Bolsa en particular, en sintonía con la red de vinculaciones en el exterior que la institución formalizó en los últimos años.

El laboratorio cuenta con certificaciones internacionales clave como ISO 17025, Gafta y Fosfa, además de la autorización de Senasa, y proyecta seguir ampliando su alcance para consolidarse como referente regional en análisis de calidad y trazabilidad.

La obra forma parte de un plan de modernización integral que impulsa la Bolsa. El laboratorio será también un centro de articulación con universidades, organismos públicos y privados, y espacios de investigación aplicada, potenciando el desarrollo científico-tecnológico local.

Con esta inauguración, Rosario consolida su posición como hub analítico y logístico de la región, reforzando la competitividad del país y proyectando a la agroindustria hacia una nueva etapa de crecimiento.

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses
Economía

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses