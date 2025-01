Cayeron los bonos y el riesgo país volvió a la zona de 600 puntos

Caen las reservas

El Banco Central compró u$s 79 millones y sumó once jornadas consecutivas con saldo positivo, en términos netos. Sin embargo, las reservas cayeron por tercera rueda seguida. En esta ocasión retrocedieron u$s 89 millones hasta los u$s 30.614 millones, por pagos a organismos, según dijeron a este medio fuentes oficiales.

El dólar blue bajó $ 15, a $ 1.225 para la venta en la city porteño. Fue la segunda caída consecutiva, aunque los dólares financieros cerraron al alza. El cable avanzó 48 centavos a $ 1.191,53 y el MEP aumentó $ 1,12 a $ 1.164,05.

“Creemos que con la baja del crawling peg, si se intensifica la liquidación de exportaciones, puede aparecer más venta en las próximas semanas. Aun así, no podemos afirmar que la tendencia va a ser bajista dado que aun con estabilidad prolongada y sin desarmes de posiciones en pesos la divisa se mantiene firme en los niveles en los que cerró y que, sin intervención del BCRA, podría incluso operar más arriba”, opinaron desde Outlier.

Licitación de deuda

El Ministerio de Economía colocó $ 3,49 billones en la primera licitación de deuda en pesos del año. Tras el anuncio del Banco Central de que en febrero bajará el ritmo de devaluación, hubo alta demanda de instrumentos a tasa fija ya que los inversores salieron a asegurarse rendimientos por mayores plazos en busca de los reforzados retornos del carry trade. Así, el equipo de Luis Caputo emitió el doble de lo que vence esta semana.

En la primera subasta de 2025, el gobierno enfrentaba vencimientos por $ 1,7 billones a raíz de una Lecap que expira el viernes. En la segunda licitación de enero, el gobierno enfrentará vencimientos mucho más abultados, por cerca de $ 12 billones.

Wall Street

Wall Street rebotó con fuerza este miércoles con una suba del 2,4% por parte del Nasdaq, que mostró fuertes alzas por parte de las tecnológicas. Además se destacó las ganancias del sector bancario que inauguró la temporada de balances corporativos del último trimestre de 2025 y por la caída de la inflación que mejoró las previsiones, al situarse por debajo de lo estimado.

La inflación en EEUU, medida por el cambio en el Indice de Precios al Consumidor (IPC), aumentó un 2,9% interanual en diciembre, frente al 2,7% registrado en noviembre, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país (BLS, por sus siglas en inglés). Esta cifra estuvo en línea con las expectativas del mercado. En términos mensuales, el IPC subió un 0,4%, luego de un aumento del 0,3% en el mes anterior.

Se derrumbó el consumo

Por otra parte, el consumo masivo cerró el 2024 como el peor año en dos décadas: bajó un 18% interanual en diciembre y acumuló una retracción de 13,9% en doce meses, según el relevamiento de la consultora Scentia.

El derrumbe de diciembre se vuelve más resonante toda vez que compara con diciembre de 2023, cuando la inflación saltó un 25,5% tras la devaluación decidida por el presidente Javier Milei.

En materia de consumo masivo, el dato de 2024 resultó ser el peor desde 2002, advirtió la consultora.

En los supermercados de cadena, a nivel país, en diciembre del 2024, el consumo cayó 17,3% interanual. En el acumulado del año, la baja fue de 14,5%. En los autoservicios, la baja fue de 18,7% y 13,4%, respectivamente.