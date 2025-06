Carlos Melconian fulminó el plan económico de Milei: "Esto termina mal, ya vimos esta película" El ex titular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri alertó sobre la adicción al crédito y cuestionó la ausencia de un plan institucional y económico. "Esto ya lo vimos", advirtió con tono crítico. 17 de junio 2025 · 15:00hs

El economista Carlos Melconian.

El economista Carlos Melconian brindó una mirada crítica y filosa sobre la situación económica actual del país, cuestionando al gobierno de Javier Milei por su enfoque sobre la deuda, las reservas y el tipo de cambio. En un análisis que combinó aspectos técnicos y políticos, el ex titular del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri advirtió sobre los peligros de las decisiones económicas cortoplacistas y la falta de institucionalidad.

"Esta semana se celebró la desinflación, se habló del 1,5 % de inflación, pero seguimos en una lógica de análisis del día a día, del corto plazo. La Argentina necesita plantar una bandera fiscal, un nuevo marco institucional. Hoy estamos viendo parches, licuadora, motosierra... pero sin rumbo a largo plazo", expresó Melconian, apuntando contra la improvisación y la falta de un plan integral.

Consultado sobre la acumulación de reservas y la nueva deuda, fue contundente: "Bienvenidos al club. Esto no es nuevo, comenzó en agosto de 2022. Ya vimos esta película. No es cierto que la deuda sea para acumular reservas sin impacto. Hay falta de reservas, hay endeudamiento futuro y no se puede tapar eso. Y lo más preocupante es que los que están al mando lo llevan en la sangre. Son los mismos personajes. El endeudamiento les sale natural. Y eso, a la larga, es una droga que termina mal".

Para Melconian, "sigue el cepo" Sobre el tipo de cambio, desmintió la idea de un mercado libre: "Hoy el dólar no es de libre flotación. Sigue el cepo. Falta el actor más importante en la demanda, que es el propio gobierno. No hay mercado real. Y mientras tanto, se anuncia que van a colocar mil millones de dólares por mes... ¿para qué si no los necesitan? Eso no es fortalecimiento genuino de reservas, es crédito. Es como gastar con la tarjeta sin saber si vas a poder pagar".

En su intervención también subrayó la necesidad de institucionalidad política: "Argentina tiene que reconstruir su tejido político. No puede ser que cada paso económico se tome sin pensar en la arquitectura institucional. Esto es más que economía, es también política. El gobierno habla solo, se encierra, no se sienta a debatir con quien piensa distinto. Y así es difícil corregir el rumbo". Finalmente, Melconian se mostró escéptico respecto de la narrativa oficial que pone todo el peso en la "herencia recibida": "Ya está. No me digas más que zafamos de la hiperinflación. Si vas a hablar del presente, hablá del presente. Argentina necesita salir del cortoplacismo eterno y enfocarse en una reconstrucción a mediano y largo plazo. Si no, vamos camino al colapso otra vez". Así, el ex titular del Banco Nación marcó su posición crítica frente al rumbo económico actual y dejó planteada la necesidad urgente de una reconfiguración tanto económica como política para evitar una nueva crisis estructural.