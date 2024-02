Caputo destacó que en enero se alcanzó el "equilibrio financiero" sin la ley de Bases

El ministro de Economía dijo que se llegó a "déficit cero". Según economistas el resultado del primer mes del año no es representativo

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el gobierno de Javier Milei alcanzó el “equilibrio financiero” en enero, a la vez que ratificó que “la no aprobación en particular de la ley bases no afecta en lo más mínimo” el programa económico.