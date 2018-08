Cappiello: "Estas decisiones atentan contra el desarrollo de la región"

El Senador por Rosario Miguel Angel Cappiello (FPCyS) le reclamó al presidente Mauricio Macri por la quita del fondo sojero y por varios incumplimientos que el gobierno nacional mantiene con Santa Fe.

"Cuando se suscribió el pacto fiscal, el compromiso de Macri fue pagar la deuda que tienen con nuestra provincia, y a la deuda no la pagaron. El pacto decía que las provincias que lo suscribían iban a seguir cobrando el fondo sojero, y ahora lo eliminan por decreto", se quejó el senador, y agregó: "Lo peor ya pasó dijo Macri por tercer año consecutivo el 1 de marzo en el congreso. El dólar está indomable, los precios suben sin parar, la inflación ya se calcula en un 35 por ciento, vienen aumentos de luz, gas y combustibles, y la gente no resiste más. Yo creo que lo peor está por venir".

Cappiello explicó: "Santa Fe, a través de la soja y derivados, aportó en lo que va de 2018 más del 30 por ciento en concepto de derechos de exportación (retenciones) al total de la recaudación nacional. Son más de 15 mil millones de pesos de los cuales recibíamos menos del 6 por ciento en concepto de fondo sojero como contrapartida y ahora no vamos a recibir nada".

"Advirtió que este recorte impactará directamente en las obras que no se van a poder terminar. Esos fondos eran percibidos automáticamente por municipios y comunas, y los destinaban a obras viales, también para hospitales, centros de salud y escuelas. En nuestro departamento hay varias localidades que comenzaron con la ejecución de obras importantes y hoy nos enteramos que no dispondrán de esos recursos", detalló el ex ministro.

Además, dijo que "hay decenas de decisiones políticas del gobierno del PRO que discriminan a Santa Fe y Rosario, como la quita de subsidios al transporte, también del incentivo docente y de los programas de salud. Se profundiza la desigualdad en el reparto de fondos públicos".

El legislador apuntó: "A la provincia de Buenos Aires que gobierna Cambiemos, le actualizaron los montos y ya comenzaron a pagarle la deuda que es muy superior a la de Santa Fe, más de 60 mil millones. Hay una clara discriminación hacia nuestra provincia".

"El Fondo de Emergencia Social para los conurbanos de Rosario y Santa Fe fue creado con idéntica finalidad y no se actualiza desde 1995. Sería justo que esta compensación otorgada por el Estado nacional sea replicada proporcionalmente para nuestra provincia", reclamó.

Finalmente, advirtió que "después de casi tres años de aumento de tarifas y eliminación de subsidios", el gobierno nacional "sigue tomando medidas que afectan a quienes menos tienen".