Came impulsa la instalación de un centro logístico de distribución de productos pymes en Curitiba

Durante la feria -organizada por la Federación de Supermercadistas del Estado de Paraná- pasaron por el stand de Came compradores, distribuidores, mayoristas y supemercadistas interesados en los productos argentinos. Después de tres días de expo, de muchas reuniones y de muchos encuentros, Diab evaluó la participación de las empresas argentinas y de las empresas santafesinas en particular.

“La participación de las empresas santafesinas fue mayoritaria, hubo una decisión del gobierno de Santa Fe de tener una participación extra. Conociendo este mercado y las posibilidades y las posibilidades que tiene para las empresas argentinas y hoy desde una posición diferencial que tengo en Came, con el conocimiento del país, definimos traer 10 provincias diferentes, que tienen productos que normalmente se pueden comercializar en Brasil en un mismo espacio que lo terminamos adquiriendo desde Came. Ahí fue que el gobierno de la provincia Santa Fe decidió tener mayor participación dentro de este espacio, y a través de Santa Fe Global estuvo en la feria con empresas muy representativa”, precisó el también presiente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER).

Por su parte, Swift expuso sus hamburguesas premium y picadillos; Inalpa presentó legumbres y hortalizas enlatadas y Friar sus hamburguesas y salchichas. Además, Molinos Benvenuto ofreció bolsas de harina de trigo para la industria.

Diab resaltó calidad de las reuniones que mantuvieron los empresarios. “Vemos que todos los expositores más allá que pueden o no haber generado negocios tienen expectativas muy importantes, se llevan un montón de datos obtenidos en la feria, en la ronda de negocios o en la visita a los hiper o súper que se realizaron, en cada uno de ellos nos estaba recibiendo el gerente de compra. Como plus se le entregó una carpeta con el nombre y característica de todas las empresas que participaron. Hemos cubierto todas las posibles alternativas que un expositor viene a buscar en un evento, contactos directos, distribuidores, mayoristas. Es satisfactorio no porque uno yo diga sino porque lo van diciendo cada uno de las empresas presentes. Increíblemente ya están pensando en el próximo año, ya con mayor experiencia hacer mayores actividades y seguramente tener más espacio”, subrayó.

Centro logístico en brasil

La apuesta de Came por la internacionalización de las pymes es fuerte. La entidad se puso a trabajar para instalar un centro logístico de distribución de productos pymes de Argentina en Curitiba, la capital comercial e industrial del Estado de Paraná, una región que reúne a 12 millones de potenciales consumidores. Su cercanía con el país, y la posibilidad de enviar la mercadería por fletes terrestres, hace más competitiva a las empresas.

“Queremos tener un centro de distribución permanente. En dos oportunidades lo hemos intentado desde la provincia pero hubo condiciones que hicieron que no prosigan. Hoy estamos en condiciones, tenemos la contraparte en Brasil para que eso suceda y creo que en 30 días nos vamos a poner trabajar firmemente en eso. Muchos van a poder tener su mercadería acá para ser vendida en reales”, indicó Diab.

En ese sentido, explicó que la movida busca facilitar la operatoria a las empresas nacionales. Es que muchos posibles compradores no son importadores y no quieren renegar con el pago en dólares. “El brasilero no tiene habilidad de manejar dólares, excepto una gran empresa que ya tiene su equipo de importación, pero en la medida general no. Los incomoda. La idea es importar por cuenta y orden del empresario argentino, que los productos se nacionalicen, se venden en reales al mercado local, luego se hace la conversión de reales a dólares y se envía a Argentina. Cada empresario que decida estar pone a disposición la mercadería y la va a cobrar cuando se venda”, especificó sobre la iniciativa.

A los brasileros piensan en reales y no les gusta pagar en dólar, además de que el costo financiero por la compra venta de divisas encarece las operaciones. La parte más difícil está, tenemos la persona indicada. “Agrupac ya es importador para todas las cadenas de supermercados, gerenciaría ese espacio para nosotros. Tenemos que ver las alternativas de los costos edilicios y algún personal que tengamos. Cada empresario puede imaginar tener su empresa en Brasil sin tener que abrir la empresa, puede importar sus productos sin ser importador. Es una gran ventaja y puede entrar y salir en el momento que lo quiera, de acuerdo al reglamento. Además, hay productos que se pueden vender al minorista directamente, teniendo mayores ganancias simplemente contratando a vendedores de determinados productos que vienen, toman el producto y lo venden en reales la cantidad que sean necesarias. Lo ideal es vender un camión cerrado, con una carta de crédito a la vista, irrevocable, confirmada, pero eso es más difícil. Para quien no puede optar por esta opción tenemos esta obra, o las dos”, detalló Diab.

El secretario general de Came se entusiasma con este proyecto futuro que estaría disponible para cualquier rubro, previa investigación y análisis de viabilidad de ese producto. “Cuando la negativa para entrar al mercado es el dólar, la importación, pero la calidad del producto y el precio lo da es un producto que tiene condiciones de estar. Si el producto no tiene precio o no gusta es inútil hacerlo”, señaló.

Por otra parte, también agilizaría el comercio un sistema de compensación que Argentina y Brasil negocian. Durante la visita a la expo del embajador Argentino en Brasil, Daniel Scioli, habló de que en los próximos días podría haber novedades.

Las ganas de apuntalar el comercio exterior con el vecino país son grandes, pero existen algunos obstáculos. Algunos por cuestiones burocráticas, que en el marco del Mercosur deberían estar subsanadas. Diab contó que tuvieron algunos problemas con el envío de las muestras de las empresas que participaron de Expo Apras 2023. “El Mercosur sigue siendo una sigla, eso de libre circulación de personas, bienes y servicios no está. Lo que se ha sufrido para poder hacer llegar las muestras de Argentina a Brasil ha sido muy costoso, muy sacrificado. Brasil no tiene una metodología, una legislación sobre el ingreso de muestras, Argentina pone su condimento. Con lo cual creo que es un tema a revisar. Lo mismo que cuando uno tiene que liquidar divisas para participar de un evento como este y no se lo toma como tal. ¿Cómo hacemos para pagar los costos de funcionamiento en la muestra? Para el turismo existe, para esto no. Como esta feria no fue incluida en el calendario nacional no tiene apoyo económico de la Nación, esto es hecho con aporte privado y el apoyo del gobierno de Santa Fe”, se quejó el referente de Came aunque se mostró optimista con que la llegada de Luiz Inacio Lula da Silva al gobierno dinamice el comercio entre ambas naciones.