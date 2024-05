Calzado: 60 fábricas santafesinas están en jaque por la caída del consumo

La industria del calzado es uno de los sectores afectados por la fuerte caía del consumo. Este sector, que tiene en Santa Fe uno de los tres polos de producción más importantes del país, vio caer las ventas entre 40% y 70% , dependiendo del segmento. El escenario presenta algunos matices si se trata de calzado de dama, de hombre, de seguridad o deportivo, pero todos los segmentos están castigados por “una fuerte recesión”. Ni siquiera la llegada del anticipado invierno logró dinamizar el consumo , si bien se registró algún tipo de movimiento en busca de calzado de abrigo, el nivel de ventas no se acercó a lo habitual para la época.

“La caída en el consumo de calzado de hombre, por un menor hábito de compra, cayó en un porcentaje mayor, ya que se difiere la compra en función de priorizar otros gastos. Debo reconocer que el frío anticipado movió levemente el consumo en algunos comercios, por una cuestión de necesidad, pero ese pequeño alivio no se ve en la fábrica porque hoy se está comercializando el zapato de invierno que se fabricó hasta abril. Hoy tengo la fábrica desarrollando colecciones para verano pero tengo junio y julio y hasta agosto no vuelven a facturar, no vuelven a entregar. Es una situación complicada", explicó Serra sobre la actualidad productiva de las fábricas de la provincia.