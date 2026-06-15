Primera C: suerte dispares para los equipos del ascenso en el cierre del semestre

Leones FC derrotó a Fénix con el tanto de Franco Tanneur y cerró un buen semestre en la Zona B. Argentino perdió ante Sacachispas, líder de la Zona A

Primera C: Argentino perdió ante Sacachispas en Villa Soldati. El equipo de barrio Sarmiento dejó una buena impresión pese a la derrota.

Argentino perdió ante Sacachispas en Villa Soldati 1 a 0 en el cierre de la 16ª fecha de la Primera C . Por su parte, Leones FC , con gol de cabeza de Franco Tanneur, derrotó a Fénix 1-0 y quedó a dos puntos de Luján, líder de la Zona B con 29 unidades.

Con diferentes realidades, Argentino y Leones FC jugaron sus respectivos encuentros en busca de finalizar de la mejor manera el cierre del primer semestre de la cuarta categoría.

Con la dupla técnica de Ricardo Moreyra y Lisandro Ríos, el Salaíto visita a Sachachispas con la premisa de obtener la segunda victoria al hilo. El conjunto de barrio Sarmiento vienen de vencer Lugano por 2 a 1, resultado con el que salió del fondo de la Zona A.

El Albo salió a jugarle al Lila con una vocación bien ofensiva. A los 3', llegó una gran jugada personal de Thiago Bartalini, en la que el defensor sacó un remate potente y el arquero local pudo quedarse con el balón.

Partido muy parejo

Después, el dueño de casa trató de ordenarse, se adelantó y trató de llegar con peligro al arco de Francisco Olivera. Por su parte el Albo jugó tranquilo y a los 12', llegó un potente remate de Facundo Aronna que encontró bien parado al golero Aragón.

Sobre los 18', Sacachispas llegó por primera vez con el zapatazo de Lorenzi que se estrelló en el palo derecho de Olivera.

Orejuela reventó el travesaño

El trámite fue disputado, se jugó en el mediocampo y en el cierre de la etapa, Orejuela con soberbio remate desde afuera del área reventó el travesaño. Con esa jugada se fueron al descanso.

En la segunda etapa, el partido se disputó en el mediocampo, se prestaron el balón y no crearon situaciones de peligro sobre los arcos.

El Lila llegó al gol

En la primera situación, el dueño de casa en una gran jugada colectiva, llegó a la apertura con el tanto de Emanuel Barreiro para poner el 1 a 0.

Después, Sacachispas trató de manejar el trámite, jugó tranquilo y no complicó a Olivera. Por su parte el Albo con el correr de los minutos tuvo actitud pero careció de ideas para llegar a la igualdad.

Argentino mereció la igualdad

En el cierre del partido, el Salaíto estuvo muy cerca de igualar con el remate de Theo Guiñazú pero el arquero Aragón en forma magistral mandó el balón al córner.

Después no hubo tiempo para más, Argentino perdió en su visita ante Sacachispas en Villa Soldati. A pesar de la derrota, el equipo Albo mostró un buen rendimiento pero cerró un semestre para el olvido.

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Leones FC le gana a Fénix

El equipo de la familia Messi se presenta en Pilar con la ilusión de terminar bien arriba en la Zona B. Con ese presente, los dirigidos por Franco Ferlazzo salieron a buscar abrir el marcador.

Desde el inicio, la visita tomó la iniciativa, jugó en el campo de Fénix y comenzó a llegar con peligro al arco local. Sobre los 8', un centro perfecto de Cristián Bonesso al corazón del área encontró a Franco Tanneur quien, de arremetida y con un potente cabezazo, estampó el 1 a 0 para Leones.

Tanneur de cabeza anotó el tanto

Con la apertura del marcador, el equipo de Franco Ferlazzo siguió siendo el dueño del partido, buscó ampliar el marcador. A los 14', llegó el remate de Bonesso que salió muy cerca del palo derecho.

El local se adelantó y contó con dos chances para igualar con los remates de Curuchet y Mena pero apareció Lucas Alegre, quien se quedó con los tiros. El resto del trámite hubo pocas situaciones de peligro.

Alegre se atajó todo

En el complemento, Fénix fue otro equipo, salió decidido en busca de la igualdad pero se chocó la tremenda tarde del Lucas Alegre. El arquero se quedó con 4 situaciones claras ante los delanteros Fénix.

Con el correr de los minutos, el local lo buscó de toda forma se llevó por delante al Leones pero la defensa visitante sacó todo lo que llegaba al área.

Partido ida y vuelta

En los minutos finales, el trámite se hizo de ida y vuelta, Fénix buscó la igualdad pero le faltó puntería en los metros finales. Por su parte, el equipo de la familia Messi contó con dos claras para liquidar el pleito con los remates de Bonesso y Gonzales González, que salieron desviados.

Leones FC ganó un partido bravo ante Fénix, se alzó con los tres puntos que lo pone en el segunda colocación con 27 puntos a dos de Luján (29), líder de la Zona B. El elenco de la familia Messi dejó una muy buena imagen en su incursión por los torneos de AFA.