La Capital | Mundial 2026 | Uruguay

Uruguay y España se dieron cuenta rápido de que los favoritismos sirven de poco

España empató en primer turno con el debutante Cabo Verde y Uruguay debió esforzarse al máximo para sacarle un 1 a 1 a Arabia Saudita

15 de junio 2026 · 22:08hs
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Uruguay lo empató. Maximiliano Araújo

Uruguay lo empató. Maximiliano Araújo, a diez del final anotó el tanto para la Celeste ante Arabia Saudita.    
España no pudo. Yamil Yamal maniobra ante la férrea defensa de Cabo Verde.

España no pudo. Yamil Yamal maniobra ante la férrea defensa de Cabo Verde.

No hubo ninguna duda de que el arquero de Cabo Verde, Vozinha, y el de Arabia Saudita, Mohammed Al-Owais, fueron los grandes responsables de arruinar todos los pronósticos. España y Uruguay hicieron todo, excepto más goles que el adversario. Y así terminaron 0 a 0 y 1 a 1 en sus debuts, que los dejaron preocupados.

En primer turno España fue y fue, pero se encontró con una muralla. Del arquero, claro, pero también de un sistema defensivo que les cerró todos los caminos al campeón de la Eurocopa. Y luego el equipo de Marcelo Bielsa también asumió el protagonismo pero, a diferencia de Cabo Verde que fue poco ambicioso, se encontró con un equipo saudí que ya le tomó el gustito a los mundiales y lo sorprendió.

Cabo Verde, una muralla en defensa

Lo que más valió de Cabo Verde fue que se defendió casi sin cometer faltas. Y en el último instante hasta casi le gana a España con un cabezazo de pique al suelo que encontró al arquero español en el lugar justo.

Hubiera sido demasiado, claro. Pero a España le costó crear situaciones de real peligro. Casi siempre intentó perforar con Cucurella por izquierda y fue lento en los traslados, algo que no cambió demasiado con el esperado ingreso del juvenil Lamine Yamal.

El crack de Barcelona llegó recuperado con lo justo de una lesión muscular y aunque mostró gambeta recostado por derecha, de a poco los defensores africanos le fueron tomando la mano y al final no pudo pesar como se esperaba para encontrar el desequilibrio.

>>Leer más: El hermano de un jugador de Uruguay acusó al Loco Bielsa de provocar una lesión

Y cuando la pelota llegó al arco ahí apareció Vozinha para agigantar su figura. Fue 0 a 0 al cabo y el único consuelo español llegaría luego, con el empate del otro candidato del grupo, Uruguay, ante una más que entusiasta Arabia Saudita.

Hasta el empate le alcanzó a Uruguay

Sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo, en el terreno de los merecimientos sin dudas que Uruguay estuvo más cerca de ganar como España antes. Pero los saudíes no se fueron a defender sino que atacaron y llegaron a marcar bien la diferencia en el primer tiempo, cuando Abdulelah Al-Amri capturó el rebote que dio el arquero de Estudiantes de La Plata, Fernando Muslera, tras un gran cabezazo por un córner desde la derecha y abrió la cuenta a los 41 minutos.

Uruguay había sido un manojo de nervios con mucha ansiedad, pero en el complemento a la intensidad que le puso también le aportó inteligencia para no desesperarse hasta abrir los espacios.

Que llegó cuando Maximiliano Araujo entró solo por izquierda tras un rebote que dio Mohammed Al-Owais y lo venció al fin.

Por entonces Arabia Saudita se había quedado sin nafta pese a sus intenciones de contragolpear y Uruguay lo llenó de córners pero no pudo doblegarlo. Pasó la primera fecha y todo está igual. Nadie lo hubiera pronosticado.

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