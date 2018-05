Advierten que la suba del dólar tendrá un "inexorable" traslado a precios

El economista Esteban Guida, presidente de la Fundación Pueblos del Sur, advirtió que "es inexorable" que el aumento del dólar se traslade a los precios, ya sea por el componente de productos importados que tiene la producción nacional o por el factor especulativo. Respecto a los anuncios de ayer, dijo que "van a tener un impacto recesivo".

En ese sentido, puntualizó que "el crecimiento económico no va a ser el que se esperaba, con un impacto en la economía real, porque la inversión ahora va a caer, especialmente en la obra pública".

"El anuncio es que la economía no va a crecer lo esperado, no se va a generar el empleo que se preveía y a su vez la inflación que viene, producto del aumento del tipo de cambio, también se va a ver alimentada por un excesivo costo financiero que atraviesa a todas las cadenas de valor. El crédito para la producción obviamente también se va a encarecer", detalló Guida.

El economista consideró, que además, "las tarifas no van a bajar, o sea que la estructura de costos de la economía, lejos de bajar, va a crecer", y señaló que "por eso resulta tan llamativo e incoherente que el gobierno ratifique la meta inflacionaria del 15%".

"Los que estábamos escuchando el discurso nos sentimos un poco subestimados, por no decir que nos toman el pelo. Y es un problema, porque aporta mayor descrédito a un gobierno que necesita credibilidad. Evidentemente su propia palabra no ha sido cumplida, y eso se manifiesta subiendo 12 o 13 puntos la tasa de referencia, lo cual es muchísimo y augura una fragilidad financiera para el país", indicó.

Por otra parte, Guida destacó que "la previsión del Central de un dólar a 22 pesos en diciembre ya no existe", de hecho recordó que "el dólar futuro está mucho más arriba de eso".

"No podemos augurar qué va a pasar porque hay una pulseada muy fuerte a nivel político en la que el sector financiero como siempre tiene mucho que ver. Hay que ver qué va a hacer el capital financiero: si va a acompañar esta súper tasa un tiempo, si la va a convalidar y va a volver a renovar sus títulos, o si va a seguir su desconfianza, su ataque especulativo, no emitiendo. El fenómeno es más bien político que económico", detalló el economista, quien aseguró que "hoy, mañana o pasado esto no es sustentable".

"Acá no se trata de ganar dos o tres meses, en ese plazo la situación no va a cambiar. Las perspectivas tienen mucho que ver con el manejo político, ya ni siquiera desde la oposición, acá estamos hablando del poder real, que es quien tiene la posibilidad de desestabilizar o de sostener con una especie de respirador artificial esta situación y, del otro lado, un gobierno al que claramente, no quedan dudas, le ha quedado grande el Ministerio de Economía y el Banco Central y no han podido ser coherentes ni siquiera con sus propias afirmaciones", subrayó el referente de Pueblos del Sur.

En este contexto, Guida recordó que el próximo 15 de mayo "es un día clave" porque vence una cantidad muy importante de Lebacs y "es un momento de prueba de fuego".

"Hay que ver qué proporción de esas Lebac no se van a renovar y es muy probable que ya no se renueven e intenten ir al dólar, ya sea para refugiarse como para fugarse", estimó.

Sobre las causas coyunturales que pueden haber llevado al gobierno a decidir los anuncios de ayer, Guida dijo que "tienen que ver con una suba de tasas internacional y con una actitud de algunos inversores que han venido justamente para aprovechar altas tasas de interés con un tipo de cambio bajo, y han considerado que es el momento para retirarse".

Fitch bajó la nota de la deuda argentina

La calificadora de riesgo Fitch bajó de "positiva" a "estable" la perspectiva de la deuda y mantuvo la calificación en "B", informó la entidad luego de la suba de tasas dispuesta ayer por el Banco Central y la escalada reciente de la divisa norteamericana.

El precio de los bonos en dólares de la Argentina cedió con fuerza en las últimas ruedas, mientras el riesgo país de la banca JP Morgan, que mide el diferencial de tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con sus pares emergentes, subió a 470 puntos básicos.

Más riesgo país

Las decisiones de las calificadoras sobre los países inciden en el indicador de riesgo país, que en mayo trepó 9,3%, mientras que en lo que va de 2018 la sobretasa de los títulos argentinos aumentó 33,9%.

En diciembre último, el riesgo país argentino se ubicaba en 351 puntos básicos, lo que significa que en poco más de cuatro meses de 2018 las condiciones financieras locales empujaron a un encarecimiento de 119 puntos básicos para las emisiones de deuda soberana.

El alza significa que por la emisión de nueva deuda en dólares a 10 años en los mercados internacionales, la Argentina debería ofrecer una tasa de interés de 7,65% anual, cuando a comienzos de año la tasa implícita en el riesgo país era de 5,97%.