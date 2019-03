Advierten sobre los riesgos de una corrida cambiaria

La capacidad y las herramientas del Banco Central (BCRA) son "poco efectivas para frenar una corrida cambiaria", señaló ayer un informe elaborado por la consultora Ecolatina, el cual también relativiza el impacto que podrá tener sobre la divisa el aval que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio al país para vender 60 millones de dólares diarios y más de 9.000 millones hasta fin de año.

Los dólares del Tesoro son "abundantes pero poco efectivos" para mantener la calma cambiaria, especialmente si, tal como está previsto, "parte de los dólares de la cosecha podrían demorarse en la búsqueda por obtener un tipo de cambio más rentable", aseguró la consultora.

Esta fue una cuestión que quedó en evidencia durante la muestra Expoagro que se realizó la semana pasada, en la cual los productores y actores de la cadena comercial dejaron entrever que se "sentarán" sobre sus granos y liquidarán a cuentagotas como una forma de recuperar el capital perdido en los últimos años.

Ecolatina explicó que "si las presiones cambiarias se intensifican y el tipo de cambio se encuentra dentro de la zona de no intervención (ZNI), es probable que los dólares provenientes del campo no se liquiden a la espera de una mejor cotización", y que "el monto diario de venta del Tesoro no eviten una depreciación del peso".

Además, "aunque la tasa de interés puede disipar algunas tensiones, no luce como una herramienta efectiva para episodios de dolarización pre-electoral", aseguró y dejó aún más incertidumbre sobre las variables que hoy más preocupa al gobierno de Cambiemos, que es no lograr contener la variable cambiaria ante de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso).

Los agrodólares

El estudio explicó que producto de la salida de la cosecha gruesa, "el sector agropecuario dispondrá alrededor de u$s 25.000 millones para liquidar según las estimaciones oficiales".

Sin embargo, como las exportadoras no tienen obligación de liquidarlas en el corto plazo "la venta de divisas se puede disociar del momento de las exportaciones", advirtió la consultora.

El especialista en mercados granarios, Pablo Adreani, señaló ayer al diario Clarín que "el ingreso de divisas proyectado entre enero y octubre de 2019 será menor que el registrado en el mismo período de 2018, el año con la peor sequía de la historia"

Según el analista, "con un ingreso divisas de u$s16.800 millones versus u$s18.300 millones, habrá una caída de u$s 1.500 millones en el período con respecto al año precedente". Todo esto "a pesar del aumento de u$s 6.000 millones en el valor bruto de la producción de este año al recuperarse la cosecha de soja y de maíz de la sequía de la campaña anterior", agregó.

El informe de Ecolatina recuerda además la fallida estrategia en este sentido implementada el año pasado. "Tras el primer acuerdo con el FMI, el Tesoro nacional licitó alrededor de u$s 100 millones diarios entre mediados de junio y mediados de agosto de 2018 y el tipo de cambio igualmente trepó casi 20 por ciento en ese período", detalló.

Por otra parte, la consultora advirtió que a pesar de que los desembolsos anunciados del Fondo se transformarán a moneda local, el monto diario de venta de sólo u$s 60 millones "luce acotado para prevenir episodios de stress".

También se pregunta "si alcanzarán las nuevas medidas para contener las presiones" sobre el dólar, habida cuenta que "persisten los puntos débiles" en las herramientas que dispuso el gobierno, aún más teniendo en cuenta que "casi como una tradición argentina, antes de las elecciones las carteras de activos suelen dolarizarse".

La venta de autos usados cayó 10 por ciento entre enero y febrero

La venta de autos usados subió 2,46 por ciento en febrero con relación a igual mes del año pasado, aunque el total vendido respecto a enero bajó 9,97 por ciento y la merma acumula 4,35 por ciento para el primer bimestre del año, informó hoy la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Las provincias que más subieron sus ventas en febrero fueron Tierra del Fuego, que llegó a una diferencia interanual de 17,49 por ciento; Neuquén, 11,77 por ciento y San Juan 10,74 por ciento.

Por el contrario, las que más bajaron fueron Misiones, con una merma interanual de -24,09 por ciento; Santiago del Estero -22,91 por ciento; Chaco -17,04 por ciento y Salta, -15,47 por ciento.

El presidente de la CCA, Alberto Príncipe, indicó que el aumento en las ventas de febrero "no nos debe confundir" y explicó que "cuando las reglas de juego no cambian, el comportamiento de los mercados, por lo general, sigue la tendencia de los meses anteriores".

En relación a esto, el total de unidades usadas comercializadas en febrero llegó a 133.805, cifra que, si se la compara con enero (148.616 unidades), marca un descenso intermensual de casi el 10 por ciento y del 4,35 por ciento para el primer bimestre, período en que se vendieron 282.421 unidades.

"Los dueños de las empresas están tratando de mantener su negocio y sus empleados, pero cada vez (más) la realidad, la situación económica y las especulaciones financieras, no nos dan alternativas", dijo Príncipe.

"En este contexto y con los volúmenes a la vista, no tenemos esperanza de una recomposición cercana del sector", concluyó.