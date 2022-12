Día del Médico: los nuevos profesionales apuestan a la vocación y los derechos laborales

Jorge Molinas, decano de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, quien fue recientemente elegido secretario general del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas, hizo un análisis de las nuevas generaciones de profesionales, sus deseos, sus objetivos, la lucha por el respeto de los derechos laborales y la importancia de no perder el rigor y la disciplina en un marco más favorable que redunde en beneficio de la sociedad.

_¿Fue cambiando el número de ingresantes a la carrera de ciencias médicas en Rosario? ¿Sigue habiendo el mismo interés que en otras épocas?

_La cantidad de estudiantes que ingresa se viene sosteniendo. Hay aproximadamente unos 5 mil inscriptos por año. Distinto es lo que pasó con enfermería, por ejemplo, que duplicó el número, de 1.500 a 3 mil. En medicina desde hace una década es similar. Salvo entre 2002 y 2007 cuando se determinó el ingreso restringido y pudieron entrar 500.

_ ¿Están vigentes esas materias "filtro" que, especialmente en los primeros años, dejaban a muchos afuera de la posibilidad de continuar la carrera?

_Las llamadas materias filtro dejaron de funcionar como tales en pos de un aprendizaje más integrado, con contenidos que se ven por temas. Actualmente se estudian en forma simultánea anatomía, fisiología e histología. Lo macro y lo microscópico se va viendo de manera integrada y eso es un logro. Si bien siguen esas materias en el plan de estudio, el concepto es muy diferente al que había y es algo que no se da solo en nuestra facultad o en otras de la Argentina, sino que es un cambio a nivel mundial, una tendencia que llegó para quedarse. Pensamos que quien se recibe de médico de atención primaria, para luego seguir especializándose, no necesita un conocimiento tan desmenuzado de la anatomía, sino que fundamentalmente pueda llegar a un diagnóstico certero y ofrecer al paciente un tratamiento general y, por supuesto, una derivación oportuna. El plan actual de estudios hace eje en una fuerte mirada social y psíquica del proceso de salud/enfermedad. El médico tiene que estar presente no solo cuando alguien se enferma sino en cada acto preventivo. Tiene que dar consejos sobre cómo se promociona la salud porque, de ese modo, llega mucho más, llega antes y el impacto benéfico es mayor en toda la población.

_ ¿En qué año ingresó a la carrera?

_En 1993

_ Pasaron casi 30 años ¿cuáles son las principales diferencias que advierte entre los estudiantes que hacían la carrera en ese entonces y los de ahora?

_Sí, hay diferencias. Pero veo con optimismo a las nuevas camadas. Es cierto que en este momento en particular hay problemáticas educativas puntuales que tienen que ver con lo que impuso la pandemia a los estudiantes. Es necesario reacomodarse. Quienes ingresaron en los últimos años son más críticos que lo que éramos nosotros, en todo sentido. Por ejemplo, respecto a las cuestiones sociales, a la visión como futuros médicos y porque se colocan ellos mismos en un lugar de lucha por la dignidad de la profesión. Creo que antes se aceptaba cierto romanticismo de la vocación y en ese sentido teníamos como muy asumido que no importaba el sueldo, ni las horas dedicadas al trabajo, el enorme sacrificio que tenía como respuesta malas condiciones laborales y el hecho de que, de algún modo, el orgullo de ser médico lo compensaba todo.

_¿Qué espera como decano de estas nuevas generaciones?

_Desde mi función, quisiera que el médico aprenda a relacionarse con el paciente y que sepa que ese vínculo necesita tiempo, diálogo, y que conozca que esa relación va mas allá de los conocimientos científicos y las habilidades técnicas. Como decano me gustaría que cambie ese horizonte de una realidad que se presenta muy adversa, con sueldos bajos y múltiples tareas en varias instituciones. Pero para que eso se modifique profundamente necesitamos que el sistema de salud considere un apoyo extraordinario en recursos. El Estado es el gran administrador y es el que tiene que encargarse de que haya más apoyo a esta "marea blanca" de reclamos. Así como se impulsó y estimuló el turismo y la producción agropecuaria, resulta necesario que se provea salud a los sectores más castigados, a los enfermeros y médicos, determinados tipos de subsidios y nuevas leyes para encauzar una situación angustiante. El médico debe comprender que no tiene que seguir los dictados del mercado de la salud, sino que tiene que haber un compromiso mayor y un rol más efectivo del Estado porque está en juego la salud colectiva.

decano molina.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

_¿Y cuál es el aporte que hacen ustedes desde la Facultad para impulsar estas modificaciones tan importantes?

_Hace unos días que fui electo secretario general del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas, algo que pone a Rosario en lugar relevante en este contexto. Nuestra preocupación, por ejemplo, está enfocada hoy no solo en las condiciones laborales de los residentes, que son fundamentales, sino en la de todos los profesionales. Nos reunimos en forma constante, planteamos todos estos temas y proponemos planes y soluciones posibles. Desde nuestra facultad estamos trabajando además en un nuevo cambio curricular (muy importante).

_¿Cuáles son las especialidades que más se eligen hoy y por qué?

_Allí hay un aspecto interesante para entender cómo piensan hoy la mayoría de los estudiantes de medicina. Y esto es algo que se vio con claridad luego de la pandemia, que llevó a muchas reflexiones críticas sobre cómo se trabaja. Hace 20 o 30 años todavía se buscaban mucho las especialidades básicas como pediatría, clínica médica, medicina general y después se iba hacia una subespecialización. Eso cambió. Hoy hay mucha más oferta de especialidades y la tendencia del graduado es elegir "nuevas" especialidades. Ya no se buscan tanto neonatología o terapia intensiva de adultos, que hace años vienen viendo caer la cantidad de profesionales que optan por ellas. Todos estamos preocupadísimos por esto. Es que ya nadie quiere jornadas extenuantes de carga laboral con la gran exigencia de salir al mercado con un título y encontrar una realidad laboral paupérrima. Los jóvenes se vuelcan a especialidades que reditúen más en lo inmediato: lo quirúrgico, lo estético, la anestesiología, que tienen mejores remuneraciones. Y no es que todo pase por el sueldo, sino que se busca tener una vida un poco más calma, un interior más calmo que al tiempo que ayuda al médico a vivir mejor también minimiza los errores con los pacientes. Si el médico no está bien en forma integral, la población lo sufre.