Al lugar se comisionó personal de la Brigada Operativa y el Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigaciones. No se detectaron lesionados, daños a vidrios ni a vehículos estacionados en las inmediaciones. En el lugar se secuestraron diez vainas y un plomo impactado calibre 9 milímetros. En base a la referencia brindada por la víctima, la policía montó una búsqueda del vehículo. Horas más tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, efectivos del Comando Radioeléctrico detectaron en la zona de Oroño y Lamadrid un VW Surán que no se detuvo a la voz de alto. Se inició una persecución que culminó en Benito Juárez al 2000. En ese lugar fueron detenidos los dos ocupantes. Un menor de edad que quedó a disposición de un juzgado de Menores y un joven de 21 años cuyas iniciales son S.B., quien no registra antecedentes de condena.

En el vehículo los policías encontraron 2 pistolas calibre 9 milímetros, numeroso material balístico entre cargadores y cajas con proyectiles y dos chalecos antibalas. Además, según una fuente de la investigación, se determinó que el VW Surán contaba con pedido de captura por haber sido robado en Rosario el 5 de noviembre y al parecer circulaba con una patente adulterada. El detenido mayor de edad quedó a disposición de la fiscal Cecilia Cardinali, quien ordenó que le practicaran pruebas de dermotest y se cotejen las armas incautadas con las vainas disparadas frente al gimnasio. El calibre es coincidente.

Si bien hasta anoche no había elementos directos para relacionar a los detenidos con el ataque al gimnasio, se espera el resultado de las pericias para avanzar en ese sentido. En principio el detenido mayor de edad será sometido a una audiencia imputativa por la portación ilegal de armas. En esa instancia se definirá si cumple una medida cautelar a la espera de los resultados pendientes.

De acuerdo con una fuente del caso, en su breve exposición ante la policía el entrenador indicó que no es la primera vez que el local es atacado. Dijo que relacionaba el atentado con la proximidad de una pelea de box ya que el año pasado, según ese reporte, el local había sido baleado poco antes de un cotejo televisado que debía afrontar su hijo. No fue posible conocer la versión de Alanis, a quien intentó contactar este diario.

Su familia está conectada al boxeo desde siempre _su padre, Ciriaco Alanis, fue boxeador profesional_ y dos de sus hijos lograron destacarse en la disciplina. En mayo de 2002, este diario daba cuenta de la apertura del gimnasio de calle Rueda, donde Alanis cumplió el sueño de instalar el espacio tal como lo imaginaba donde antes funcionó un taller de chapa y pintura. Entre bolsas y espejos levantó un ring profesional “para que el chico esté más seguro cuando entrena y se adapte cuando tenga que subir a un ring iluminado de cuatro cuerdas”, contaba. "Es un gimnasio puro de boxeo, como el de los viejos tiempos, o como los hay en Estados Unidos, salvando las distancias”, dijo entonces.

Dos hijos del entrenador se destacaron en ese deporte. El boxeador amateur Carlos Alanis, "Junior", fue subcampeón nacional juvenil en 2015, campeón interprovincial mayor en 2017 y medalla de plata en la categoría 56 kilos pluma en los juegos Odesur de Cochabamba en 2018.

Su hermano mayor es el ex púgil profesional Aladino “El Niño” Alanis, quien llegó a conquistar los títulos Santafesino en categoría welter y Mundo Hispano en welter y súper welter hasta que se retiró por una lesión y dirige una escuela recreativa de boxeo.

Buscado por el crimen del "Oso" Cejas

Sebastián "Oso" Cejas fue ejecutado de un balazo la medianoche del 21 de septiembre mientras esperaba frente al Hospital Español de Sarmiento al 2800 que su padre terminara de recibir un servicio de diálisis. Esa noche, la mamá del muchacho habló de “tres o cuatro locos” que aparecieron y se abalanzaron sobre su Chevrolet Onix en el que esperaban a su marido mientras estaba recibiendo la prestación de salud en el Español. Los ladrones se llevaron el auto.

La investigación por el homicidio del Oso Cejas tiene a tres detenidos, pero la Fiscalía buscaba a otros dos sospechosos. El pasado 14 de octubre se llevó adelante la audiencia en la que Leonardo C. y Gabriel O. fueron imputados por los delitos de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego en carácter de coautores y en grado consumado. En tanto, también quedó en prisión preventiva el dueño del depósito donde encontraron al Onix del Oso Cejas, en la zona oeste de Rosario.

A Cristian Fabián B. se le atribuyeron los delitos de encubrimiento triplemente agravado en calidad de autor y consumado; tenencia de arma de fuego de guerra (tres hechos) en calidad de autor y consumado todos en concurso real. A su vez, la Fiscalía busca a dos sospechosos más, que podrían tener relación con el crimen. Uno es presumiblemente el chico de 16 años que fue detenido ayer en el VW Suran con las armas y los chalecos antibalas. A principio de mes se habían hecho cinco allanamientos para localizarlo. El chico estará a disposición del juez de Menores Estanislao Surraco.