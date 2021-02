No obstante que el padre abandonara a su familia en la niñez del autor, se percibe cariño y admiración en la remembranza –sin tornarse en exceso sentimental pero sí algo nostálgica–, como tratando de recuperar esa figura y asumir –o intentar comprender– la propia, en la distorsión del espejo. Esa identificación genera –salvo ante la percepción de la propia paternidad de Giordano– “una sensación de insuficiencia fundamental: la certidumbre inquietante de que a los cincuenta y seis años no me convertí en el adulto consumado que era papá cuando tenía mi edad”.

Este relato de lo cotidiano transita momentos de humor e ironía –como el mencionado interés de su hermana por los libros “que sí se entienden” – y otros donde se inviste de solemnidad a los acontecimientos. Por ejemplo, hablando de Durazno sangrando, la canción de Invisible, dice: “Una vez estábamos frente al tocadiscos y entró papá (había llegado a Rufino unos días antes que yo). Esperó el momento justo para sumar su voz: «Quien canta es tu carozo/ pues tu cuerpo al fin tiene un alma». El tono ligeramente distanciado, manifestando lo absurdo. Como si él fuese el carozo que cantaba”.

Un tránsito y una mirada a la infancia, donde se capta precisamente “la diferencia de escala entre la percepción actual de extensiones y volúmenes”. En efecto, nos basta el rencuentro con una película de la adolescencia en la adultez, por ejemplo, para captar este efecto que se destaca. Ese borgeano “volver a donde nunca se estuvo” –donde se ha estado pero que no se percibe como tal– que proyecta el autor en esta obra, plena de intensidad y resonancias.

Alberto Giordano (nacido en Rufino en el año 59 y residente en Rosario desde el 71), además de su obra crítica y ensayística, ha publicado tres volúmenes de sus diarios: El tiempo de la convalecencia (2017), El tiempo de la improvisación (2019) y Tiempo de más (2020).