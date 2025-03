Cuatro clásicos apasionantes en la Rosarina se disputarán este domingo y sobresale el derbi en Álvarez

Unión de Alvarez2-0.jpg El Rojinegro de Álvarez comenzó con un triunfo ante Central y ahora jugará el clásico ante Sportivo

En tanto César Gaspari, técnico del Rojinegro, va por todo. “Las sensaciones de este 2025 son muy buenas porque se hizo una gran pretemporada, con una asistencia perfecta del plantel. Los chicos, el grupo y los muchachos mostraron un sentido de pertenencia de muy alto nivel porque todos han querido quedarseY sobre el clásico, son partidos especiales, lo estamos esperando con mucha ansiedad. Vamos ir a ganarlo desde el primer minuto”, a disputar los torneos de este año. sostuvo el entrenador.

Tiro Suizo primera división.jpg El técnico del tricolor. Rodrigo Cáceres comanda el equipo de Tiro Suizo

Tiro Suizo Plantel de Primera 2025.jpg El plantel de Tiro Suizo 2025. El equipo de la Cortada Raffo recibe a Oriental por la 2ª fecha de la Rosarina.

Tiro Suizo

Rodrigo Cáceres (DT). “Empezé como DT de la Primera el año pasado y con el plantel pudimos zafar del descenso. Hicimos una muy buena segunda ronda y terminamos el campeonato ganando el clásico con Oriental en el pozo (cancha RC). Hoy seguimos trabajando de la misma manera, con compromiso. Sumé al plantel muchos juveniles del club, desde categoría 2009 en adelante. El clásico con Oriental es muy importante, se vive de otra manera, la mayoría de los chicos lo sienten con el corazón ya que son del club desde muy chicos y lo viven con mucha pasión. Hay que disfrutar del clásico y que todo termine en paz”.

Oriental 20251.jpg El Aurinegro de la zona sur. El plantel de Oriental temporada 2025.

chaparro oriental.jpg El técnico de Aurinegro. Cristian Chaparro se hizo cargo de la primera división de Oriental.

Oriental

Cristian Chaparro (DT). “Arreglé este año para dirigir la primera local en Oriental. Estamos con un proceso de una camada de chicos de 2004 hacia arriba y hay pocos mayores. Nos encontramos con un equipo joven de muy buen pie, muy buenos chicos y entrenamos de martes a viernes. Volver siempre es lindo. Soy del club, hincha y fanático. Con respecto al clásico, uno lo vivió como jugador y en esta oportunidad soy el técnico. Es un encuentro aparte, se disfruta mucho porque es el partido de la zona sur. Se juega con el corazón y Oriental irá por los tres puntos”.

Defensores Unidos

Sergio Arrieta (DT). “Sobre el partido del domingo estamos tranquilos, tengo a mi viejo Fabián Arrieta en el cuerpo técnico, mi amigo José Córdoba y Juan Alegre que se sumó este año. La verdad es que estamos muy tranquilos porque sabemos el plantel que tenemos. Pero bueno, esto hay que bajarle a los chicos, la tranquilidad para que ellos no se vuelvan locos, sabemos que es un clásico importante de la B. Defe está para pelear, y tratar de apuntar bien alto. Y no me quiero olvidar de la gente y la dirigencia que nos apoyan en todo”.

ARRIETA.jpg El Chulo Arrieta. El técnico del Defensores de Unidos se ilusiona con ganar el clásico de Ludueña.

Defensores Unidos Prmera división.jpg El Rojo de Ludueña. Defensores Unidos arrancó con todo el torneo de la Primera B.

Social Lux

Juan Cruz Morante (DT). “Las expectativas para este año son las mejores. Se hizo una renovación importante del plantel. Aún faltan llegar varios pases para poder contar con todo a disposición. Pero bueno, contamos con distintas variantes en todos los puestos. Vengo del Club de Gran Rosario, se dio rápido mi llegada, sobre todo porque hay un sentido de pertenencia del club donde uno empezó y lo tenía como una cuenta pendiente. Sobre el partido del domingo ante Defensores Unidos, obviamente será un partido especial. Tengo muchas ganas de que llegue el domingo para poder jugar en casa y salir a buscar lo que todos queremos: terminar el domingo contentos”.

Social Lux Morante.jpg El entrenador de Mercadito. Juan Cruz Morante volvió a Social Lux y el domingo enfrentará al Defe.

Social Lux 2025.jpg El plantel de Social Lux se prepara para recibir a Defensores Unidos.

El Torito

Daniel Paolini (DT). “Arrancamos por suerte este año muy bien, hicimos varios amistosos de pretemporada para ir agarrando ritmo. Tuvimos la suerte de empezar ganando el torneo en una cancha muy difícil, como es la de Arijón. Al estar clasificados para disputar la Zona Campeonato, armamos el plantel con varios refuerzos y jugadores que volvieron al club. Este fin de semana tenemos el clásico de la zona norte, es un partido aparte para todos. Lamentablemente hay que jugarlo en cancha neutral y sin público. Nuestro objetivo es lograr el ascenso a la Primera A”.

Daniel Paolini El Toritto.jpg Un técnico experimentado. Daniel Paolini comanda el elenco de Baigorria y Avenida de los Granaderos.

El Torito 2025.jpg El naranja de la zona norte. El Torito comandado por Daniel Paolini enfrentará el clásico ante Rucci.

1º de Mayo

Juan Villalba (DT). “Soy parte del cuerpo tecnico con Diego González, el Tino Vilariño y José Flores, los mismos que logramos el ascenso a la B. Venimos de una pretemporada dura, sabíamos que esta es otra categoría, en la cual hay que estar preparado para asumirla en un año con mucha competencia, para tratar llevar a Rucci a lo más alto para llegar a la A. Se arrancó el torneo mentalizados y ante Río Negro logramos una victoria dura. Así van a ser los partidos, difíciles con canchas muy complicadas. Este domingo tenemos el clásico ante El Torito, lo esperamos con ansias y no vemos la hora de jugarlo. La idea es quedarnos con los tres puntos”.

rucci111.jpg Volvió a la Primera B. El plantel de 1º de Mayo festejó el triunfo ante Río Negro y ahora jugará el clásico ante El Torito.