Lionel Scaloni: "Estoy contento porque le dimos a la gente un rato de felicidad"

Lionel Scaloni no ahorró elogios hacia el equipo, sobre todo hacia Di María. Se mostró feliz por el título logrado por España, el país donde vive.

Lionel Scaloni se mostró feliz. Claro, ¡cómo no! Pero su felicidad fue medida y les agradeció profundamente a los jugadores por el esfuerzo que hicieron en circunstancias extrañas. “Estoy muy contento porque la gente está feliz, tiene un rato de felicidad. Para eso jugamos o dirigimos, para que la gente se identifique con el equipo” , dijo el entrenador argentino.

Por supuesto, Scaloni se refirió al adiós de Ángel Di María. “Ángel hizo partidos espectaculares y este fue uno de los mejores. Porque además de jugar bien, tuvo actitud para presionar, corrió como si tuviera 25 años. Eso se lo da la jerarquía que tiene, superior a la de un montón de jugadores. Es leyenda y se fue. No hay manera de convencerlo. Le dije que juegue con su público, pero es una película con un gran final para él y se lo merece”.

“¿Hasta dónde llegaremos? Se gana bien o no se gana. Colombia hizo un gran partido y les dije a ellos que es el camino. Si no hubiésemos ganado seguíamos igual. Lo lindo de este deporte es que podés volver a levantarte. Hoy estamos bien y los disfrutamos, pero si no es así, lo volvemos a intentar”.

“La mentalidad es importante pero si no jugás bien no ganás. Hay maneras y maneras, y creo que el equipo en cada momento supo qué hacer, aún cuando Colombia nos apretó”, aclaró el DT argentino.

“Entiendo que el Mundial se va a jugar en canchas de fútbol no de fútbol americano. Me imagino que va a ser diferente a esta Copa América. Lo importante fue que nos sobrepusimos a todos los inconvenientes”, explicó Scaloni respecto a la próxima cita.

Y por supuesto, dijo que está “totalmente agradecido a los chicos. Fue un partido difícil de entender y explicar. Una hora de pie fuera del estadio esperando que entren los familiares y tuvimos que entrar así. Algunos familiares no respondían, vimos los videos y en esa condiciones salimos a jugar, como los chicos de Colombia”. Además, tuvo palabras de elogios para Paulo Dybala, al que no convocó: “Me dolió en el alma”.

"Yo la pasé mal el año, de verdad. Pero ya pasó", dijo Scaloni. "Estoy bien. Para estar donde estoy, hay que estar con todas las pilas. En aquel momento no estaba bien".

También elogió a Messi, "por querer estar siempre. No es de egoísta, sino que siente que abandona a los compañeros si no está y sabe lo que significa. Pero también potencia al resto y hicieron un esfuerzo doble para jugar bien sin él y ofrendarle el título".