Descontrol: desbarataron al menos seis after y fiestas clandestinas en lo que va del año

En un descampado, en una casa de barrio y hasta en una obra en construcción. Las fiestas clandestinas y los after ilegales están en boga en la noche rosarina. Y el municipio contabilizó al menos seis operativos para desbaratarlas tan solo en lo que va del año. En este fin de semana hubo dos intervenciones en los que se detectaron boliches ilegales a cielo abierto, en los que se contabilizaron unas 800 personas entre ambos. A cada lugar no le faltó nada: gazebos, barras de tragos, Djs, entradas anticipadas y varios packs de botellas de agua para calmar la sed en medio de la madrugada. En una de ellas, el puntapié era a las 4.30 con tickets entre 8 mil a 15 mil por cada asistente. Los after sin habilitación son muestras elocuentes que la noche cambió hace rato, mientras que la normativa actual se rige por una ordenanza del 2001: la mayoría de los chicas y chicos que salen de noche aún no habían nacido.