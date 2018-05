Recordando a Frondizi

Sé que debí escribirle antes, pero había resuelto no hacerlo hasta que leí la maravillosa nota a la señora Delia publicada el este diario el 15 de abril pasado. Señora Delia, que cumplió 104 años, la edad que tendría mi mami y nombre que ostentaba mi hermana que también falleció. El 18 de abril era su cumpleaños y lleno de felicidad lo celebrábamos, cuando nos llegó la triste e inesperada noticia: Había fallecido el doctor Arturo Frondizi, el amigo, el venerado, el inolvidable líder desarrollista. Y fue así como resolví que debía recordar en su diario aquel momento doloroso. ¡Cuánta fuerza me transmitió la nota a la señora Delia! a quien en su diario homenajeaban y depuse mis prejuicios. Recordar al estadista que tuvimos el honor de conocer y el amigo que nos dio y dejó tantas lecciones. Don Arturo al que según un matutino porteño se le rindieron homenajes tardíos pero al fin "con motivo del aniversario, la Legislatura de Río Negro, otorgó el nombre de Circuito Chico Presidente Arturo Frondizi" a un conocido recorrido turístico que pasa por el hotel Tunquelén, cerca de Llao Llao, donde Frondizi estuvo confinado en 1963 tras su derrocamiento luego de estar preso un año en la isla Martín García. Además se descubrirá un busto del ex presidente en la biblioteca del Tunquelén, que también será bautizada con el nombre del recordado primer mandatario. Resumiendo, sentí una premonición, la edad de mi mami, el nombre de Delia, y aquí hice lo que debía; recordar al que para muchos fue el gran estadista, el que implementó el 82 por ciento móvil y el que legisló el estatuto del docente. Por culpa de algunos gobiernos hoy tenemos lamentables huelgas docentes, ésas que tanto han dañado y dañan a nuestros niños y jóvenes sobre todo. Sé que quienes lean esta carta comprenderán que no es con huelgas que se obtienen los logros; es con ejemplo de trabajo, dedicación y entrega como hizo el doctor Frondizi siempre, y como hicimos los docentes a los que nos calificaban hasta el aspecto personal y vivíamos entregados a la más maravillosa de las acciones; enseñar y aprender. Gracias señor director y felicitaciones por la nota de Delia de Carcarani. ¡Hasta siempre!

Consilia Varrenti





Leer a José Ingenieros en los colegios

Realmente se trata de una cuestión de tiempo, pero que se termina esta necia e hipócrita sociedad, se termina; y sería bueno que esto sucediera, para así poder tratar de que las nuevas generaciones no vivan engañadas por ellos mismos y por los demás. No vendría mal por ejemplo, que en las aulas de las escuelas primarias, secundarias y universitarias, relean al gran humanista José Ingenieros, psiquiatra, personaje tremendamente influenciado por el bolchevismo y la revolución rusa. A pesar de no comulgar con lo que eran sus ideales políticos, en el estudio de su obra observo que en los ultimos diez años de su vida, él mismo terminó denominándose socialista. Pero fíjense simplemente en los títulos de algunos de sus libros: El hombre mediocre, Las fuerzas morales, Hacia una moral sin dogmas, La simulación de la lucha por la vida. Títulos de estos libros que simplemente con solo leerlos, ya son tratados de sociología y psicología. Demás está decir que al leerlos, más nos compenetramos en materia. Digo por qué no hacer ahora lo que se hizo allá en los años 1920, que las obras de quien estoy hablando, José Ingenieros, se leían en toda Hispanoamérica y eran épocas tal vez mucho más violentas a las de ahora. La pluma de Ingenieros desafiaba y hacía pensar. Hay que leerlo hoy más que nunca y con toda la evolución que ha habido, en las diferentes materias de la vida, para bien o para mal. Como así también política e intelectualmente en el país, proponer que los libros de José Ingenieros sean leídos en los colegios y universidades no sería mala idea. Seguramente sería un buen comienzo para empezar a lograr una mejor sociedad. Tengo entendido que algunos tratados de Ingenieros sobre criminología sirven de ayuda al estudiante de Derecho Penal.

Armando Torres Arrabal

DNI 6.047.844





Derechos del trabajo y seguridad social

"En el reciente libro denominado "Respeto jurídico del trabajo y de la seguridad social" de mi titularidad, presentado en la Universidad Nacional de Rosario el 17 de abril de 2018, se encuentra establecido el olvido y la falta de respeto en la sanción de algunas normas constitucionales del artículo 14 bis, a través de leyes del Congreso de la Nación. También la ausencia de los códigos sobre estas materias, los que fueron, junto al anteriormente enunciado, establecidos en el año 1957 y forman parte del actual inciso 12 del artículo 75 de la misma carta magna. El texto del mencionado inciso 12, del artículo 75, dice: "Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad Social en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones". Hasta que no se sancionen los códigos del derecho del trabajo y de la seguridad social, sus cláusulas no se encuentran vigentes y las provincias pueden hacerlo en sus ámbitos, conforme a las jurisdicciones locales, aplicables por sus sectores judiciales, en beneficio de trabajadores y ciudadanos en general. También serviría a los fines de recordar las ausencias a los gobernantes por el transcurso de 60 años sin codificación.

Carlos Alberto Lorenzo

DNI 4.367.632





Decomisar los cuerpos, emancipar las vidas

Es preciso descolonizar los cuerpos y emancipar las vidas de mujeres y varones. Para que esto ocurra es preciso desarraigar de las sociedades los discursos y las prácticas que derivan de la ideología patriarcal. Para que pueda neutralizarse la violencia y dejen de naturalizarse los femicidios hay que apartarse del arquetipo viril y los mandatos que someten a mujeres y hombres de diversas edades en diferentes latitudes. De estas cuestiones y muchas más habló en su disertación en Rosario Rita Laura Segato, antropóloga, investigadora y militante feminista. El patriarcalismo está inscripto en leyes, prácticas judiciales, políticas sociales sexistas, etc. Rita Segato hizo un fuerte llamamiento a reflexionar sobre estos tópicos y en diálogo con la periodista Luciana Peker, reivindicó los avances del movimiento de mujeres en las últimas décadas y la importancia de bregar contra los fundamentalismos monoteístas. Esto significa que las mujeres llevan adelante una lucha inclaudicable que interpela a la sociedad en su conjunto e invita los varones a romper con los mandatos atávicos que también ensombrecen sus vidas.

Carlos A. Solero / Profesor de Sociología de la UNR