Pami y la silla de ruedas

El 16 de febrero pasado solicité, en la Agencia del PAMI de calle San Lorenzo, una silla de ruedas para mi tía de 99 años, que está fracturada, por Pedido N° 1519421. La demora estimada iba a ser de 30 a 40 días, lo cual ya es una barbaridad. Hoy a casi 80 días y después de múltiples reclamos telefónicos, por Web y presenciales, me llamaron del sector de Logística para coordinar la entrega y me comunicaron que será dentro de 30 días. O sea que con suerte a los tres meses y medio le estarían entregando la silla. Causa terrible indignación comprobar que los viejos están en manos de incapaces e insensibles, que no entienden lo que se padece en cada trámite.