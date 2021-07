Cuidado con la piedra

“Tropezar no es malo, ahora encariñarse con la piedra es peligroso”. Tan perjudicial como intentar nuevamente el famoso “prueba y error”. Víctor Küppers, docente y orador español sostiene: “El futuro presenta dos escenarios. El más optimista es un relevo de dirigentes políticos tipo empresariales. Intentar poner a la persona en el centro, situar la economía al servicio de la gente y no al servicio del capital, como ha venido sucediendo. Encontrar un camino para hacer un mundo mejor aprovechando la conciencia solidaria de quienes padecen inconformidad, injusticia y desigualdad. Es decir simplificar la vida, reforzando valores y principios humanos rescatables. Lo negativo es que los poderosos pretenden perpetuarse y entonces de suceder, las personas que sufren, que viven frustradas, desesperadas, explotarán y entonces sí, todo será un caos”. Que sea un mínimo grupo quienes acumulen la riqueza postergando a millones de personas es injusto, indecente, inmoral e insostenible en el tiempo. Aunque ante tantas injusticias y desgracias, mantener actitud resulta ser algo casi heroico para muchas personas. Nos han acostumbrado a andar rápido, a no pensar para ocultar lo negativo, a aceptar la mentira de la pos verdad. Debemos darnos cuenta de lo realmente importante, saber diferenciar entre lo prioritario y lo secundario que nos pretenden influir. Todo para no vivir pendientes de quienes se aprovechan de las bondades de una Justicia devaluada.