Belén Salvañá: "El que se enoja, pierde"

2. Juventud y amistades. Me encantaba jugar en la vereda con vecinos, dar mil vueltas a la manzana en bicicleta, y aprovechar el verano en el club Provincial. Mis amigas (las de siempre) me acompañan desde primer grado. Además, durante la carrera conocí a personas increíbles y compañeras que hicieron de los estudios grandes momentos. Hoy atesoro esos amigos también, más un puñado de ex trabajadoras del medio Viarosario, uno de mis primeros trabajos, donde también me llevé amigas que conservo con el paso del tiempo. Y cuándo parecía que ya no entraba más gente en la vida, un hermoso "grupo de mamis" también llegó para quedarse. No soy Roberto Carlos, pero tengo mucha suerte de las personas que me rodean.