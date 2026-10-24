La Capital | Agro | lluvias

Las lluvias y la amplitud térmica arrasaron las poblaciones de chicharritas en todo el país

El monitoreo nacional registró una fuerte caída de las poblaciones en el norte y niveles mínimos en las regiones centrales. Los especialistas recomiendan sostener los controles desde la emergencia del maíz

24 de octubre 2026 · 14:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las lluvias y las grandes amplitudes térmicas favorecieron la retracción del insecto. 

Las lluvias y las grandes amplitudes térmicas favorecieron la retracción del insecto. 

La población de chicharritas volvió a retroceder en las principales regiones maiceras del país durante la primera quincena de octubre, con un escenario incluso más favorable que el de un año atrás, especialmente en el NOA y el NEA. La combinación de lluvias abundantes y grandes amplitudes térmicas contribuyó a reducir la presencia de Dalbulus maidis, según el 52º informe de la Red Nacional de Monitoreo.

La caída fue particularmente marcada en las zonas endémicas del norte argentino, mientras que en el Litoral y las regiones Centro Norte y Centro Sur las capturas se mantuvieron en niveles muy bajos o prácticamente nulos. El panorama resulta alentador para el maíz, aunque los especialistas insistieron en sostener la vigilancia desde la emergencia del cultivo.

El antecedente de la epidemia de achaparramiento, que provocó la pérdida de casi el 20% de la producción maicera de la campaña 2023/24, sigue presente. Por eso, desde la Red remarcaron la importancia de mantener un monitoreo activo y sistemático del vector y eliminar los maíces voluntarios, conocidos como “guachos”. Estas plantas pueden funcionar como un “puente verde” que permite la continuidad de la chicharrita y los patógenos que transmite entre una campaña y otra.

En los lotes con maíz de primera, recomendaron realizar controles frecuentes desde la emergencia para detectar a tiempo una eventual aparición del insecto y definir estrategias que permitan minimizar los daños.

La situación en las diferentes regiones

En el NOA, el promedio regional cayó de 8,34 adultos por trampa en la segunda quincena de septiembre a 1,5 en la primera de octubre. Este último registro también se ubicó un 67% por debajo de las 4,59 capturas de igual período de 2025.

La ausencia de la plaga alcanzó al 62% de las localidades monitoreadas en esa región. Otro 25% registró entre uno y cuatro adultos por trampa, la categoría de menor presencia. Entre las localidades restantes, el máximo se observó en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, con 16 adultos por trampa.

El NEA mostró una evolución similar. El 67% de las localidades no registró presencia de Dalbulus maidis y un 25% se ubicó en la categoría más baja de capturas. El promedio regional descendió a 1,18 adultos por trampa, frente a los 6,85 del relevamiento anterior y los 3,83 de un año atrás. La mayor abundancia se detectó en Lilo Viejo, Santiago del Estero, con 16 adultos por trampa.

>> Leer más: La cosecha de maíz en Estados Unidos avanza al 33% y presiona los precios

En el Litoral, las poblaciones permanecieron estables en niveles muy bajos. El vector estuvo ausente en el 83% de las localidades y el resto registró entre uno y cuatro adultos por trampa. El promedio regional fue de 0,34, similar al del informe previo y algo inferior al de la misma quincena del año pasado.

En la región Centro Norte, la proporción de localidades sin chicharritas pasó del 75% al 86% entre ambos relevamientos. En el 14% restante, las capturas se limitaron a la categoría de menor presencia. El promedio bajó a 0,19 adultos por trampa, contra 0,60 en la segunda mitad de septiembre y 0,35 en la primera quincena de octubre de 2025.

Por último, el Centro Sur mantuvo una ausencia casi total del insecto: no hubo capturas en el 98% de las localidades monitoreadas. El promedio regional fue de apenas 0,03 adultos por trampa, un valor muy similar al del informe anterior y al de igual período del año pasado, reseñó el informe de la red.

Noticias relacionadas
Postales de las inundaciones por El Niño en Fisherton (2012)

El Niño en Rosario: las inundaciones históricas que ayudan a entender los riesgos actuales

El Niño puede llegar a Santa Fe con intensidad

El Niño: la "onda de crecida" se empieza a mover en el norte santafesino y se dispone a bajar

José Andrade, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba).

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

El gobernador Maximiliano Pullaro visitó la muestra Exphortar

Pullaro en Exphortar: "La horticultura tiene una potencialidad muy grande"

Las más leídas

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Lo último

En Netflix, un drama romántico de 2012 se convirtió en una de las películas más vistas

En Netflix, un drama romántico de 2012 se convirtió en una de las películas más vistas

Cómo hacer pastelitos de batata o membrillo caseros: receta simple e infalible

Cómo hacer pastelitos de batata o membrillo caseros: receta simple e infalible

Tesla presentó el nuevo Roadster, un superdeportivo eléctrico que puede volar

Tesla presentó el nuevo Roadster, un superdeportivo eléctrico que puede volar

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Prefectura Naval. Se le realizará una autopsia en el Instituto Médico Legal para determinar su identidad

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras
La Ciudad

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía
Policiales

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño
La Ciudad

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera
La Ciudad

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen
Policiales

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Las más leídas
Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Ovación
Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Por Gustavo Conti
Ovación

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Central y la ilusión que lo motiva: otra final en la que tiene que hacer la parte que le toca

Central y la ilusión que lo motiva: otra final en la que tiene que hacer la parte que le toca

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Policiales
Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

La Ciudad
Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras
La Ciudad

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera

Violencia digital, una problemática de época que alcanza a las mujeres en un 93 por ciento de los casos

Violencia digital, una problemática de época que alcanza a las mujeres en un 93 por ciento de los casos

Los concentrados en Newells: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti
Ovación

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos
Información General

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino
La Ciudad

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima
La ciudad

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda
Zoom

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento
La Ciudad

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV
La Ciudad

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza
Policiales

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas
Policiales

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género
Política

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación
Economía

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur
La ciudad

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

Hackearon al proveedor de servicios informáticos del municipio de Roldán
La Región

Hackearon al proveedor de servicios informáticos del municipio de Roldán

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente
Información General

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos
La Región

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región
Economía

La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región