"Estamos trabajando y hay que tomar medidas urgentes", afirmó el juez Lleral

El juez federal Gustavo Lleral aseguró esta noche que "todavía" trabajan en la identificación del cadáver hallado ayer al mediodía en el Río Chubut, a 300 metros de la zona donde Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto pasado, para lo cual aún se requerían tomar "medidas urgentes".

"Estamos trabajando y hay que tomar medidas urgentes", precisó el magistrado, quien destacó la "colaboración" prestada "desde un primer instante" por la comunidad mapuche de Cushamen, en el noroeste de Chubut, para la realización del nuevo rastrillaje ordenado en la causa, que comenzó en la mañana de ayer.

"No puedo dar ningún tipo de dato más por respeto a la familia. Tengo que seguir trabajando. En cuanto podamos dar otra información más precisa, la daremos", aseveró el juez, a cargo de la investigación que busca dar con el paradero de Santiago Maldonado, el joven que fue visto por última vez el 1 de agosto pasado, durante un operativo de Gendarmería dentro del Pu Lof Resistencia de Cushamen, tras el desalojo de una protesta de esa comunidad en la ruta nacional 40.

Así lo expresó en breves declaraciones formuladas a la prensa esta medianoche, cuando se retiraba a bordo de un automóvil de la morgue ubicada en el cementerio de Esquel, en la salida de la ciudad con sentido hacia el norte, en la ruta que lleva a la comunidad mapuche de Cushamen.

Allí, Lleral sostuvo que "fue muy ardua la tarea y muy largo el día" y señaló que "aún no hemos terminado". Del mismo lugar, se había retirado un rato antes, sin hacer declaraciones a la prensa y visiblemente consternado, el hermano mayor de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, y su esposa, Andrea Antico.

"Tenemos que terminar de trabajar y tomar otras medidas. No tenemos todos los elementos acá, así que yo me tengo que trasladar para seguir trabajando", aseveró Lleral en su breve diálogo con la prensa local. "Se ordenó un rastrillaje sobre el río Chubut y sus márgenes, Se convocó personal especializado de la Prefectura Naval junto con un cuerpo de bomberos voluntarios que componen binomios con perros especialistas en buscar restos humanos en el agua. Hasta ahora no se había hecho esto", precisó el juez sobre el rastrillaje realizado en la jornada de ayer.

En este sentido, indicó que "esto se logró luego de un extenso diálogo con la comunidad, de tratativas con ellos y de respeto mutuo sobre las decisiones".

"Fue una medida que se adoptó con un compromiso de parte de las fuerzas que iban a intervenir, por orden mía, sin ningún tipo de armamento y (con la presencia) sólo (de) las personas que iban a hacer las tareas y colaboradores y nadie más; por eso se mantuvo en reserva", precisó el magistrado, quien agradeció públicamente a quienes participaron de esas tareas.