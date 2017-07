"El desafío es ser el supermercado del mundo", dijo Macri en La Rural

El presidente de Mauricio Macri le reclamó hoy "más inversión" al campo y pidió "aceptar el desafío" de "duplicar la producción" y convertirse en el "supermercado del mundo".

Si bien reconoció que el sector atraviesa un "año duro" como consecuencia de las inclemencias climáticas que llevaron a 18 provincias a declararse en emergencia agropecuaria, felicitó a los ruralistas por el "récord de cosechas" en cultivos como el "trigo" y las "123 millones de toneladas adicionales" que generaron "más trabajo".

Pero, al inaugurar la 131ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria en Palermo, Macri les exigió: "Necesito más".

"Les tengo que pedir más inversión, más tecnología para generar valor, que aceptemos el desafío no sólo de duplicar la producción de materias primas sino de pasar de ser el granero del mundo al supermercado del mundo", reclamó el mandatario.

Ese esfuerzo, explicó, se traducirá en "trabajo en cada rincón de la argentina" y "fundará esta Argentina federal". "Sé que lo podemos hacer juntos y vamos a lograr que cada argentino pueda elegir dónde vivir y trabajar. Eso es la verdadera igualdad de oportunidades", sostuvo.

"Cundo me dicen que le hemos dado una mano no me siento cómodo con la frase. Lo que hemos hecho es sacarle el pie de encima y el campo respondió con más trabajo y empleo", finalizó desde el escenario central.