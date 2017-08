La fiscal aseguró que Anahí Benítez "no fue abusada sexualmente"

La fiscal Verónica Pérez, una de las investigadoras a cargo de la causa por el asesinato de Anahí Benítez (16), ratificó la hipótesis de que la joven tenía "una relación totalmente obsesiva" con el profesor de matemática Francisco Leonardo Agostino, y reveló que la adolescente "no fue abusada sexualmente".

En diálogo con A24, Pérez contó que Anahí "no tenía signos de haberse defendido", y reveló que las hipótesis más firme que manejan los investigadores es que entre el sábado que fue vista por última vez y la fecha de muerte "se puede suponer que se trataba de alguien conocido y que no estaba contra su voluntad".

Además, sostuvo que las pericias que se realizaron sobre teléfono y otros elementos personales de la adolescente, revelaron que la víctima tenía "una relación totalmente obsesiva" hacia su profesor de matemática, único detenido hasta el momento.

"Tenemos cuadernos y diarios audios de la nena, donde ella escribía. También chats y audios con otros chicos, y chats con personas de otros países", dijo la fiscal Pérez.

No obstante, aclaró que a partir de los análisis realizados sobre el cuerpo de Anahí, se comprobó que "no tenía signos de defensa y no fue abusada sexualmente".

Por último, en cuanto a la situación del docente detenido, informó que todavía no fue indagado, y que posiblemente declare en el día de mañana. Hasta el momento, Agostino es el único sospechoso.