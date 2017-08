"Misión cumplida", dijo el presidente Bermúdez tras la reunión con Agremiados

"Misión cumplida". Esa fue la frase que eligió el presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, y la pidió como título de Ovación para expresar su satisfacción tras el acuerdo al que arribó anoche el club con Futbolista Argentinos Agremiados para saldar la gran deuda de "25.570.000 pesos". Ahora sí, la Lepra saldrá a jugar el lunes en el inicio de la Superliga. Técnicamente las cuentas quedaron en cero al 30 de junio de 2017. Es que sólo resta un trámite que está hablado y autorizado de palabra, y se concretará hoy a la mañana cuando el juez que está a cargo del salvataje financiero firme el oficio autorizando a que los 5 millones que debe recibir la institución de parte de la TV por la llave de la transmisión de los partidos completen los veinte millones y pico que la dirigencia rojinegra ya dejó en manos del gremio de futbolistas.Hay Superliga para Newell's. Como era de esperar apareció la plata. Los 25 millones que se le reclamaban al club del parque Independencia. Al fin tranquilidad para los jugadores rojinegros. Para la directiva del club. Para los hinchas, que ya pueden empezar a preparar todo para estar presentes en el Coloso el lunes, a las 19, para recibir a Unión."Realmente fue durísimo. Es como si hubiéramos jugado un clásico, un partido especial", graficó el presidente Eduardo Bermúdez minutos después de salir del gremio de futbolistas en la ciudad de Buenos Aires donde lo recibió el secretario general Sergio Marchi, con el que tuvo varios encontronazos hasta anoche firmar la paz. Ahí estuvo junto a su compañero de comisión directiva Juan José Concina para solucionar el gran tema que complicaba el normal desarrollo futbolístico leproso. Y todo se dio dentro del plazo estipulado, ya que debía ser anoche, pero Ñuls ya tenía el visto bueno de Agremiados de sellarlo hoy.Y el titular leproso explicó todo ya casi como un experto en números: "Nosotros entregamos 20.570.000 pesos y mañana (hoy) a las 8.30 me reuniré con el juez (Fabián Bellizia) para que autorice mediante un oficio a que el dinero de la TV por la llave de las nuevas transmisiones pasen directamente a Agremiados. Son los 5 millones que restan para completar la cifra".Un número al que Newell's llegó gracias a la colaboración de todos, incluso de la AFA, la nueva Superliga y Agremiados; con el que quedó al día con la gran deuda que mantenía con los jugadores en cuanto a "sueldos, premios y primas, tanto de los que se fueron como de los que están", tal como lo dijo el presidente."Newell's se puso de pie", fue otro título que tiró un exultante Bermúdez. Y le dio el máximo valor porque "con esto se justifica la medida extrema que debimos tomar en relación a bajar el presupuesto del plantel", lo que se dio con la salida de los referentes (Maxi, Nacho y el Gato, así porque no hace falta nombrar sus apellidos para reconocerlos). Un "costo político que alguien debía tomar y me tocó a mí, junto a esta comisión directiva". Además, hizo una mención especial para "Juanjo Concina, que fue quien se dedicó en especial a resolver este gran tema".Claro que esto no termina acá, ahora los rojinegros deberán mantenerse con los números acotados, y al día para que no vuelvan a pintarse de rojo. "Ahora estamos al día con todo, con Agremiados, la Fifa, la AFA, el plantel, los empleados y en el salvataje financiero porque ya están reunidos los 18 millones para octubre. Sólo queda empezar a jugar, ganar y hacer un buen torneo con el equipo competitivo que armamos con el Chocho Llop", manifestó el máximo directivo.Justamente esta última consideración va a llevar a que Newell's pueda ir manteniendo el equilibrio. Porque con la nueva reglamentación de la Superliga los clubes no pueden endeudarse y el costo del plantel deberá ir saldándose mes a mes, como debió ser siempre. Algo por lo que ya bregó el presidente y debido a eso se encarga de contar que "bajamos considerablemente el presupuesto mensual" y a la par "considero que formamos un buen plantel para dar pelea en el torneo".Y Bermúdez también remarcó que "nos pusimos al día y lo hicimos sin vender ningún porcentaje de jugadores", aunque así mismo aclaró que "es cierto que hay propuestas para llevarse a los pibes Valenzuela y Escobar, pero ahora quien los quiera deberá venir a sentarse a hablar y analizaremos las situaciones con mayor tranquilidad, después de ganar este partidazo que nos jugamos".

Llop contará con los refuerzos

Si Newell's hoy termina de cerrar el acuerdo como fue anunciado y el juez envía el oficio en tiempo y forma, Juan Manuel Llop tendrá a disposición de los refuerzos que llegaron durante el presente mercado de pases. Una buena noticia para el Chocho, que esperaba ansioso y con mucho optimismo el arreglo para tener todos los jugadores a disposición.