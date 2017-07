Los dirigentes de Central le dieron un ultimátum a Juan Forlín

En Central tiene claro que no pueden esperar mucho más la respuesta de Juan Forlín. El defensor continúa estirando el llamado porque está en medio de una encrucijada. Por dentro le tira venir a Arroyito. Pero por otro lo está condicionando un tema familiar. No obstante, la directiva canalla intentará en la jornada de hoy contactarse con el ex Boca porque sabe que el tiempo apremia. Y ante este panorama, muchos ya están pensando en otras alternativas. Por su parte, el tema de Nicolás Freire también es un ítems que buscará ser resuelto cuanto antes pese a que el jugador quiere dejar Argentinos Juniors para venir al equipo canalla.

El tema de Forlín es claro. Central ya le puso sobre la mesa de negociación un jugoso contrato para seducirlo. Superior incluso a las ofertas que tiene de Sporting Gijón y Oviedo de España. Lo que impide hasta el momento su arribo es una determinación familiar y que muchas veces condiciona la carrera de un jugador.

Pero en Arroyito piensan hacer un llamado hoy porque necesitan tener un panorama más claro para analizar el cuadro de situación. Si perciben que no es viable la operación, entonces tendrán que mover otros contactos para ver qué pueden sumar. Porque el plantel y, sobre todo Paolo Montero, necesita a toda costa dos zagueros centrales más.

Aunque confían en tener pronto a uno de los elegidos. A Nicolás Freire precisamente. El jugador ya le avisó a la dirigencia de Argentinos Juniors que quiere jugar en Central. Pero, por ahora, a los dirigentes de La Paternal no los seduce el medio millón de dólares que ofertó el equipo canalla por la mitad de la ficha del defensor.

Por tal motivo, la directiva de Central tomó cartas en el asunto y hoy entablará un diálogo formal con sus pares de La Paternal para ir puliendo los detalles y terminar de cerrar un acuerdo. La idea es cerrar lo antes posible a un defensor central. Ante la situación de Forlín, el nombre que más a tiro está es el de Freire.