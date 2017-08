La obligación del canalla siempre es la misma

No estarán todos los pesos pesados. Aunque eso no lo exime de responsabilidad al mix que hoy deberá vencer a Cañuelas para seguir con vida. Para Central, la obligación será la misma. Debe imponer su estilo y tirarle su currículum al Tambero. Un elenco que transita en la Primera C, pero que a la vez buscará hacer historia esta noche en cancha de Unión, que fue el escenario elegido para para dar comienzo a la sexta fase final desde el regreso de la Copa Argentina en la temporada 2011/2012. Un certamen que tuvo además al canalla como finalista de las últimas tres temporadas. Para Paolo Montero también será una cita especial, ya que el hincha sigue soñando con conquistar este esquivo trofeo. El vencedor de esta llave se medirá luego ante Tigre o Deportivo Riestra, en los 16avos.

No caben dudas de que será un duelo entre dos polos. Uno transita en la máxima categoría y aspira a sacar pasaje directo a la Copa Sudamericana. El otro se codea en el ascenso, con cierto protagonismo aunque muy lejos del líder Sacachispas. No obstante, ambos prometen dejar todo porque tienen sus firmes excusas para no claudicar de entrada.

El canalla está acostumbrado a realizar campañas destacadas. Cañuelas obtuvo su pasaje a los 32avos. por la campaña en el torneo de la C y recién ahora buscará obtener el primer triunfo en la historia de la competencia integradora. La tiene compleja, pero tampoco va a tirar la toalla como cobarde porque tiene orgullo propio ante todo.

Con respecto al equipo que pondrá Montero en el estadio 23 de Abril, hay que destacar que el entrenador sorprendió con algunas caras. Porque decidió darle la llave del arco a Jeremías Ledesma. Víctor Salazar retornará tras la lesión y será el lateral derecho. Leguizamón seguirá entre los once. No tendrá a Pinola como compañero sino al pibe Renzo Alfani. Mientras que el lateral izquierdo será Facundo Rizzi, una de las proyecciones y apariciones más esperanzadoras de la cantera auriazul.

En el medio también habrá cambios. Maxi Lovera, Matías Mansilla, Mauricio Martínez y Leo Rivas tendrán la responsabilidad de pisar fuerte y hacer la diferencia desde lo táctico y técnico. A la vez, Teo Gutiérrez y Fabián Bordagaray formarán la dupla en el sector ofensivo. De los dos, el colombiano es la principal carta de esperanza y gol que tienen todos los centralistas.

La puesta está definida. Resta que ahora Central salga y haga lo que todos esperan en Arroyito: que gane. Porque independientemente de los nombres, la misión no varía.





Números positivos en el debut

Central tuvo más alegrías que tristezas a la hora de comenzar su incursión en la Copa Argentina. Las estadísticas marcan que sobre siete estrenos en este torneo integrador, los canallas pasaron de fase en seis oportunidades. La única vez que quedaron eliminados lo hicieron a manos de Central Córdoba. El historial es el siguiente:

La primera edición fue en 1969. El rival, Quilmes. La llave era ida y vuelta, pero los dos partidos se jugaron en Arroyito. En el primer cotejo Central ganó 3 a 2 con dos goles de Raúl Castronovo y uno de Carlos Griguol. Y en el segundo fue 4 a 0 con tantos de Castronovo 2, Roberto Gramajo y Rogelio Poncini. DT: Miguel Ignomieriello.

En 1970 llegó el turno de Huracán. En la ida ganaron los auriazules 4 a 2 (Agustín Balbuena, Julio Correa, Alberto Gómez y Castronovo). Y en la vuelta fue 1 a 1 (Hugo Zavagno). DT: Enrique Sívori. Recién en 2011/2012 se vivió la 3ª edición. En Salta le ganó 1 a 0 a Guillermo Brown (Puerto Madryn) con un penal de Julio Mozzo. DT: Juan Pizzi.

Mientras que al año siguiente llegó el mazazo. Se lo dio Central Córdoba. El cotejo fue el 20 de febrero en Chaco. Central presentó suplentes porque luchaba por ascender. Los charrúas ganaron 2 a 1. Fernando Coniglio hizo el gol del equipo de Miguel Russo.

En 2013/14 venció a Juventud Unida (San Luis) en cancha de Instituto el 26 de julio. Fue 3 a 1 con gritos de Franco Niell, Leonel Jonás Aguirre Avalo, Sebastián Abreu. DT: Miguel Russo. El de julio de 2015 se midió ante Riestra en Junín. El elenco de Eduardo Coudet debutó con un 3 a 1: Walter Montoya, Leonel Jonás Aguirre Avalo y Franco Niell, de penal. Y el pasado 15 de julio jugó y venció con lo justo a Villa Mitre (Bahía Blanca) con tanto de Esteban Burgos en Junín.

Datos: Carlos Durhand





Juveniles ilusionados

Jeremías Ledesma y Renzo Alfani tendrán hoy la chance de mostrarse. Ambos aseguraron estar "muy tranquilos" como además ilusionados en pasar de ronda. El arquero confesó que "Montero nos pidió que salgamos a jugar humildemente y con la seriedad que se merece un partido de copa". Mientras que el zaguero dijo que "con esta camiseta y en este club hay presión todos los partidos. Tenemos que estar a la altura del plantel".

"No me preocupa nada. Quiero que llegue mañana (hoy) y jugar. Hay que pensar en uno mismo y en progresar para tener oportunidades", afirmó Ledesma. "Vamos a estar atentos, pero no descartamos que nosotros, los juveniles, también nos jugamos el partido de nuestras vidas", destacó Alfani.