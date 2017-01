Otro joven perdió la vida después de la fiesta electrónica en Arroyo Seco

Mientras la ciudad no salía de su conmoción por la muerte de Giuliana Maldovan, la chica de 20 años que se descompensó presuntamente por consumo de drogas sintéticas en un boliche de Arroyo Seco, otro caso fatal se conoció ayer. Un muchacho de 34 años murió en su casa de la ciudad de San Nicolás tras regresar de la fiesta de Punta Stage (la misma a la que concurrió Giuliana) el último fin de semana, y la justicia sospechaba que el paro cardiorrespiratorio que sufrió sería consecuencia del consumo de una droga de diseño. Y aunque no está acreditado fehacientemente si el joven compró la sustancia adentro del local o la trajo de afuera, sí se sabe que fue ahí donde la consumió, y que tenía, a decir del fiscal que investiga la causa, "todas las oportunidades para adquirirla, porque los testimonios hablan de una gran presencia de dealers".

Mientras tanto, y respecto al deceso de Giuliana, el fiscal Walter Jurado, que investitienga la causa, siguió tomando declaraciones a testigos y mandó a analizar las pastillas que la Policía de Investigaciones secuestró en Punta Stage, donde realizó el lunes una inspección. Y se esperan ahora los resultados de los exámenes toxicológicos de las muestras enviadas ayer a Santa Fe.

Entre las personas que atestiguaron ante el fiscal estuvieron el chofer de la ambulancia que atendió a la joven y el médico José Luis Murina (ver página 3).

Por su parte, el intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, acusó a los organizadores de la fiesta electrónica de hacerla "por atrás". El mandatario recordó que "en agosto la empresa pidió formalmente autorización para hacer una de ese tipo y le fue denegada". Y abundó: "Estamos analizando las medidas para constituirnos como querellante en esta causa", y remarcó que "el año pasado después de asumir, llamamos a todos los bolicheros, aquí a este despacho, y yo personalmente hablé con todos ellos el tema de las horas de cierre, los controles, etcétera", ya que "si bien no es como era años atrás, cada fin de semana vienen unas 5 mil personas a Arroyo".

El caso Lucas

Lucas Guillermo Liveratore, de 34 años, fue hallado sin vida en su casa por un tío la noche del 1º de enero, horas más tarde de haber regresado de Punta Stage, adonde se llevó a cabo una fiesta electrónica, informó ayer el fiscal Patricio Múgica Díaz, de la ciudad de San Nicolás, donde residía la víctima.

Liveratore estuvo junto algunos amigos en la fiesta electrónica New Year´s Eve y en un momento adujo sentirse mal, aunque luego de tomar agua se recuperó. Pudo llegar a su casa, pero mientras dormía sufrió una descompensación y murió. Un familiar que vive cerca de su casa, preocupado porque Lucas no aparecía, entró en la vivienda y lo encontró ya fallecido en su cama, Llevaba varias horas muerto.

En diálogo con La Capital, Múgica Díaz reveló que la "conclusión de la autopsia es que esta persona falleció por consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, la causa es una falla cardíaca, presentaba signos de edema cerebral y deshidratación. Lo que se ordenó ahora son las pericias toxicológicas para determinar qué pudo haber ingerido", aclaró. Y sostuvo: "Concretamente, tenemos a una persona fallecida no en el marco de una situación traumática, que ya fue descartada, sino que fallece por una falla cardíaca, solo, en su casa, tras haber ido a una fiesta. Que presenta signos, su deshidratación, un edema cerebral que son compatibles con el consumo de estupefacientes". Al funcionario judicial le consta, por testimonios de amigos, que Lucas consumió éxtasis en la fiesta, y que los síntomas que presentó son compatible con el consumo de esa sustancia. "Pero para ser serios debemos esperar las pericias toxicológicas".

El fiscal nicoleño aseguró que tiene "acreditado" que el hombre concurrió "a la fiesta que se realizó en el local bailable Punta Stage de Arroyo Seco junto a otras personas" y regresó a su casa, donde "vivía solo", alrededor de las 8 del domingo.

Liveratore, según declararon los amigos que lo acompañaron, "no se sentía bien", pero "cuando se sintió un poco mejor lo dejaron en su casa", dijo. E insistió con que, pese a que los amigos le dijeron que había consumido éxtasis, "algo que él mismo se los dijo", serán las pruebas toxicológicas y anatomo patológicas las que determinarán si fue esa la causa de su deceso.

Dato relevante





Múgica Díaz reveló también que el lunes pudo "hablar largamente con la médica" que intervino en la autopsia, quien le aseguró que "la persona presentaba un estado de deshidratación, que es un dato muy relevante", porque es un cuadro que presentan quienes consumen drogas de diseño.

La víctima "presentaba también un edema cerebral que puede ser consecuencia del sufrimiento cardíaco que ha tenido al fallecer", agregó.

El funcionario aclaró que no tiene constatado si Lucas compró la droga dentro o fuera del local. Pero los testimonios que recogió hablan de una "fuerte presencia de dealers" que ofrecían abiertamente estos productos sintéticos. "Si no la compró ahí, tuvo todas las posibilidades de hacerlo", reflexionó. Y confirmó por testimonios lo que había publicado La Capital en su edición de ayer: "La fiesta era un descontrol, era difícil llevar a los sanitarios, y los baños químicos no tienen agua. Un testigo manifestó que el desborde ya se veía al principio de la fiesta, donde los encargados de seguridad terminaron haciendo pasar a la gente sin cortar los tickets, y había un gran hacinamiento".

Por lo demás, manifestó su seguridad de que "ha habido mucha más gente joven de San Nicolás que ha concurrido a esta fiesta", por lo que comenzó a "chequear si hubo más víctimas" de San Nicolás, y así "colaborar con la justicia de Santa Fe" que lleva a cabo las actuaciones por la muerte de Guiliana. El fiscal esperaba ayer poder contactarse con su par de Rosario, Walter Jurado, quien investiga el deceso de la chica rosarina. Algo que hasta la tarde de ayer, aún no se había concretado.