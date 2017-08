Un reportero gráfico del diario La Capital fue agredido por un agente de policia

Francisco Guillén, reportero gráfico de, sufrió una agresión de parte de un agente de policía cuando fue a cubrir el hallazgo de un bebé sin vida en el interior de un volquete en la zona norte de la ciudad. El Sindicato de Prensa repudió la acción policial que intentó impedir la labor periodística del fotógrafo.En horas del mediodía de hoy Guillén llegó a Sabín y Olivé, donde una mujer halló en el interior de una bolsa el cadáver de un recién nacido, y al intentar tomar fotos del lugar donde se hizo el descubrimiento un policía se le acercó y, como antes había hecho con un colega del diario La Nación, intento disuadirlo."Cuando me acerqué a tomar fotos, un agente se me acercó y me dijo que no lo hiciera porque era morboso", contó Guillén respecto del incidente, y añadió: "Cuando levanté la cámara para hacer mi trabajo, me tapó el lente y como insistí quiso sacarme el equipo. Se produjo un forcejeo y con otro policía me quisieron subir a un patrullero"."El incidente alertó a la fiscal Georgina Pairola, que se encontraba en el lugar y se acercó para ver qué pasaba. Al enterarse el porque del entredicho le pidió al policía que me dejara hacer mi trabajo y ahí se terminó todo", continuó el relato Guillén, quien aseguró que en la disputa el uniformado lo tomó con violencia del cuello."Lo que más nos llamó la atención, a mí y a mis colegas, es que el policía solo quiso impedir el trabajo de los medios, los fotógrafos y camarógrafos, y que a la gente que se acercó y con sus celulares tomaban imágenes no les dijo nada", concluyó Guillén.