Serrat: "Si para algo vale la pena la vida es para querer y ser querido, eso mueve mis pasos"

Luego de los pasos protocolares del acto, Serrat pronunció un extenso, pero emotivo discurso en el que, además de agradecer la distinción, hizo consideraciones sobre la situación actual en Cataluña, su tierra natal; tuvo cálidas palabras de recuerdo hacia su amigo Roberto Fontanarrosa; se definió como un "goloso de la amistad" y afirmó entre otros conceptos "Me hace feliz saber que con mi trabajo he podido ayudar al aprendizaje de otros".





Serrat pronunció un emotivo discurso en La Comedia



En el inicio de sus palabras, Nano dijo: "Quiero agradecer esta carga de emociones que me llegan en forma de recuerdos, de imágenes, de palabras, de voces idas".





"Se dice que la parte más difícil de un discurso es el comienzo. En este caso no lo es. No sería prudente bajarme de esta tribuna sin haberme librado de un sentimiento que vengo rumiando hace días, días complicados, de sobredosis emocionales, donde la incompetencia, los intereses no siempre confesables no siempre coinciden en este territorio amado por mí que se llama Cataluña", expresó.









"Voy aprovechar esta tribuna que me otorga la Universidad de Rosario para exigir al gobierno español que por una vez tome la iniciativa política, y en lugar de mandar contra la ciudadanía las fuerzas de seguridad muestre voluntad de conversar con las fuerzas políticas catalanas. Al tiempo que reclamo al gobierno de la Generalitat que abandone su actitud sectaria y proselitista y que antes de enviarnos a todos los catalanes al limbo de la tierra prometida de la independencia, nos podría hablar de los costos que nos va a representar ir al cielo o bien eche una mano para solucionar esta situación de crispación que no nos merecemos vivir", agregó.

Serrat recibió uno de los lápices del Negro Fantanarrosa.



El cantante remarcó que "Lo que hoy vivimos en Cataluñia, señoras y señores, es un fracaso. Y como dijo el intelectual Joan Fuster un fracaso nunca se improvisa. Se construye".





"El número uno de mi promoción".





Luego del tramo más político de su discurso, Serrat se mostró mas distendido. "Quiero darles las gracias por este Doctorado que me concedieron. De los varios doctorados que me han sido concedido a lo largo de mi vida, es curioso que ninguno haya sido de la Facultad de Agrimensura, de la cual salí número uno de mi promoción. Ni a pesar de eso..."





"Por encima de todos méritos que se han enumerado, esta distinción es el fruto de algo tan simple y preciado como el amor, el cariño. Así lo entiendo. Si para algo vale la pena la vida, es para querer y ser querido. Eso es lo que mueve mis pasos. A lo largo de mi vida no he tenido otra intención que tratar de que me quieran. Que me quiera la gente que quiero, naturalmente. Los demás, el resto es el resto", agregó Nano despertando la segunda ola de sonrisas entre la plantea.





"Un goloso de la amistad"





Serrat volvió a ponerse al público en el bolsillo cuando habló de la amistad y de su amigo Roberto Fontanarrosa. "Siempre quise tener más amigos. Soy realmente un goloso de la amistad, porque es la única acumulación que merece la pena esta vida y además tiene la ventaja de que no paga impuestos. Rosario es una ciudad pródiga en amigos. A la cabeza de ellos, nuestro amado y simbólico Negro Fontanarrosa. Mis saludos más entrañables a sus esposas. A la Tiny y a la Gabriela".





"El Negro es un rosarino universal. Ahora, en ausencia, pero saben que se les puede aparecer en cualquier momento. El Negro es un gestador de humanidades. Fuego al que todos quisieran arrimar sus sardinas. Nombrándolo a él nombro a mis buenos amigos presentes y ausentes. A todos nos representaba el Negro y todos se sentían bien representado por él. Todos presumimos de él y nadie es tan quiero como él. Nadie es tan de todos", agregó.





Serrat también compartió la distinción con sus compañeros de espectáculo Ana Belén, Víctor Manuel, y Miguel Ríos, "que me acompañan im pectore. Con ellos quiero compartir este reconocimiento y con ustedes. Estoy muy complacido que valoren esta parcela de la poesía, que es la canción popular. Me hace feliz pensar que con mi trabajo he podido ayudar al aprendizaje de otros. Hace más de 50 años que escribo canciones".





"Son 50 años que dejo por escrito mis pensamientos. Todo lo que he sido capaz de hacer, lo he hecho a costa del castigo de Adán, a costa de trabajar. Trabajando las palabras con la sencillez con que el alfarero trabaja el barro y con la terquedad del herrero, picando hierro. Si alguna vez las musas, siempre escurridizas y engañosas, acuden mentirosas a la cita y me dan un golpe de mano, yo se lo agradezco. Aunque no se aseguren un pelo en las musas. No son para nada de fiar".

Después, para deleite de la platea, el Nano se despachó con algunos de sus temas y le puso el broche a una jornada de casi dos horas no no faltó al emoción.









