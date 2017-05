Investigan la confusa muerte de una mujer dentro de una comisaría

La extraña muerte de una mujer en una habitación de una comisaría genera dudas, confusión y pone sobre la lupa el accionar de los efectivos de la dependencia. Se trata de María de los Angeles Paris, de 45 años, quien falleció el miércoles por la noche en la seccional 10ª, luego de haber ingresado para hacer una denuncia. Sus allegados y familiares no se explican qué pudo haber pasado para que ocurriera ese final y esperan detalles médicos que puedan echar luz a la situación. "Mi hermana no padecía esquizofrenia ni ataques de pánico que derivaran en el paro que sufrió, como se dijo (en Fiscalía)", sostuvo Guillermo Paris anoche durante el velatorio, antes de agregar que exige saber con precisión "qué pasó dentro de la sala donde la alojaron" y que se explique, si en apariencia estaba alterada, por qué motivo no fue trasladada a un centro asistencial.

En tanto, la Justicia investiga los pormenores del confuso hecho. En efecto, según la policía, Paris se desvaneció y perdió la vida en el lugar, tras sufrir una especie de crisis. Además, el preinforme de la autopsia realizada ayer sostiene que no se ven signos de violencia, aunque se espera el resultado de los estudios toxicológicos para determinar si la afectó algo que ingirió.

La fallecida era bibliotecaria del Complejo Educativo "Francisco de Gurruchaga" y de la Técnica 464. Llegó a la seccional del barrio Alberdi pasadas las 21.30 . Allí relató "que le quisieron robar en la calle", de acuerdo al parte oficial dado a conocer por la oficina de prensa de Fiscalía. Además, dijo que "le tenía pánico a las motos y que se pone muy nerviosa cuando las ve pasar", como si fuera la secuela de una persona que fue víctima de robos o arrebatos por parte de maleantes a bordo de ese tipo de rodados.

Sin embargo, antes de que el personal policial pudiera actuar, insiste el parte, la mujer escapó a la carrera de la comisaría "visiblemente alterada", por lo que "un par de agentes la salieron a buscar y bajo la presencia de testigos la detuvieron por el estado de alteración que sufría".

La mujer fue llevada entonces nuevamente a la seccional y no a un hospital, como quizás el sentido común lo habría indicado por el estado en el que se encontraba. Camino a la dependencia, Paris brindó a los agentes un número de contacto de su familia. Siempre según fuentes de la Fiscalía, desde la seccional hablaron con un familiar de María de los Angeles con el cual "acordaron trasladar a la mujer a su domicilio".

Paro cardíaco

En el camino a esa casa, dicen oficialmente, "la mujer se altera nuevamente y es regresada a la comisaría, donde es dejada sola en un cuarto aislado" sin tener en cuenta las posibles consecuencias y sin que haya un médico a su lado. Al rato, "no se sabe cuánto tiempo, la mujer se calma, pero cuando un agente la va a ver, pasadas las 22, la encuentra sin vida, aparentemente producto de un paro cardiorrespiratorio".

Inmediatamente, desde la seccional de Darragueira al 1100 se dio aviso al Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones, al fiscal Walter Jurado de la Unidad de Homicidios Culposos y al fiscal Luis Schiappa Pietra de la Unidad de Homicidios Dolosos, quienes dictaron medidas en torno al relevamiento de rastros y fotografías. Asimismo, fue revisada por un médico del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies) convocado recién en ese momento al lugar y un médico policial, quienes constataron que Paris no tenía signos de violencia externa que no sea compatible con las escoriaciones producidas cuando la retuvieron porque se alteró.

En el Instituto Médico Legal el informe preliminar de la autopsia arrojó que "no se detectaron lesiones en la zona del cuello y tampoco lesiones internas; y que la causa de fallecimiento en primera instancia sería un paro cardiorrespiratorio posiblemente generado por la ingesta de alguna sustancia".

No obstante, ahora se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos y anatomopatológicos para determinar qué sustancia ingirió la víctima. Mientras tanto, los familiares de Paris se reunieron ayer con los fiscales a cargo de la causa y se los impuso de las actuaciones ordenadas para esclarecer el caso. En tanto, la Dirección de Asuntos Internos de la policía actúa por el supuesto mal desempeño de los agentes que atendieron a la víctima.

Dolor y duelo

El episodio generó enorme conmoción en la escuela Gurruchaga donde "era muy querida" y trabajaba desde hace tres años. Además, desmintieron y lamentaron profundamente las versiones oficiales que deslizaron la posibilidad de un trastorno de tipo esquizofrénico.

Aseguran que era una mujer "adorada" por los chicos, con quienes tenía una relación especial debido a una actividad escolar denominada "La hora del cuento". Además, la recuerdan como una persona "sensible", "muy estudiosa" y que "trabajaba mucho".

La escuela no dictará actividades hoy, en señal de duelo.