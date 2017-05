El procurador de la Corte dijo que la ley de descanso dominical "es constitucional"

El procurador de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, dijo que "la ley de descanso dominical es constitucional" y que "la norma es equilibrada". De esta manera, el procurador adelantó detalles del esperado dictamen que elevó al máximo tribunal de justicia provincial.

"A mi humilde modo de ver la ley es constitucional. Creo que lo que hace la Legislatura es una ley equilibrada y bastante fina. Tratando más que regular el descanso dominical, le presta atención a los debates parlamentarios. Lo que está en juego en esta ley es cómo se ordenan las ciudades y fortalecen el entramado social entre capital y trabajo. Y para fortalecerlo es necesario que se de el descanso dominical es necesario", sostuvo Barraguirre en declaraciones a LT10.

La Corte esperaba que el procurador general brinde su dictamen respecto de si, a su entender, hay cuestiones constitucionales que el máximo tribunal de la provincia deba revisar respecto de un fallo de la Justicia de Reconquista que declara inconstitucional la ley de descanso dominical. Esto, después de que el gobierno provincial y de dos municipios del departamento General Obligado presentaran recursos de queja para que ese fallo sea revisado. Si bien la decisión de Barraguirre no es vinculante, es uno de los pasos previos para que la Corte resuelva revisar o no la cuestión de fondo, esto es, la constitucionalidad de la normativa. El caso rosarino sigue caminos similares, pero aún no fue abordado por el máximo tribunal.





Leer más: La Corte Suprema de Justicia espera el dictamen sobre descanso dominical

"A mí me parece interesante que esta ley provincial esté subordinada a los concejos municipales de cada ciudad. Esto permite ver los valores adicionales que están juego además del descanso dominical", sostuvo el procurador.

El domingo pasado los supermercados que superan los 1.200 metros cuadrados funcionaron. Es que la ley provincial 13.441 —o de "descanso dominical"— prevé el cierre de los comercios todos los domingos y en cinco feriados nacionales: 1º de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio y 26 de septiembre (día del empleado de comercio). Sin embargo, existe un acuerdo entre las cámaras de supermercados, la Asociación Empresaria y la de Empleados de Comercio que establece que los fines de semana largos que incluyan uno de los feriados previstos por la ley, el domingo sea laborable. Por ese mismo motivo, ayer los supermercados no abrieron.