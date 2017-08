Rolando Hanglin criticó a los mapuches y Felipe Pigna contestó con una lección de historia

"En los libros de historia argentina, no se habla de mapuches: se habla de araucanos chilenos. De la etnia mapuche no hay referencia en la historia argentina", dijo Hanglin, y agregó: "Para mí, existen los tehuelches, los pampas. Fueron colonizados por los araucanos, que eran bravísimos y valientes. Los respeto, pero no tienen que reclamarnos ningún territorio".

Tras la exposición del periodista, Novaresio le preguntó al historiador Felipe Pigna, que también concurrió como invitado al programa, si estaba de acuerdo con la opinión de Hanglin. "No, para nada", respondió, seco, Pigna.

"Cuando se produce la 'araucanización', no existía ni Chile ni Argentina. Es un proceso complejo, que arranca en el siglo XVI. Ellos no tenían el criterio de país que tenemos nosotros. En el concepto de propiedad y tierra que tenían los araucanos de Chile, que después pasaron a Argentina, la Cordillera no era un límite; era parte de todo un sistema", comentó.

"Además, creo que si vamos a hablar de reclamo de tierras habría que ver qué legitimidad tiene Benetton, que es un extranjero, sobre esas tierras. Hay que ver cómo las compró y qué elementos tenemos para decir que son de él", agregó Pigna.