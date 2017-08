"No niego ni afirmo la responsabilidad de la Gendarmería", advirtió el juez

El juez federal de Esquel, Gabriel Otranto, dijo ayer que no niega ni afirma que Gendarmería esté vinculada con la desaparición de Santiago Maldonado, a cuya búsqueda se sumó Interpol, mientras el hermano advirtió que "el problema del Estado es que está buscando donde no tiene que buscar".

"En ningún momento afirmé que ya esté confirmada la responsabilidad de Gendarmería, lo seguimos investigando; ni lo niego ni lo afirmo", sostuvo el magistrado en declaraciones a radio El Mundo.

El juez explicó que es necesario "un panorama más completo" con todas las pruebas que fue recogiendo en estos días.

Otranto está a cargo de la causa por la desaparición del joven platense de 28 años, que fue visto por última vez el 1º de agosto en el desalojo de una protesta mapuche en la ruta 40 de Chubut, por parte de Gendarmería.

"Hay una investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal de Esquel, que está poniendo la lupa sobre lo que sucedió con la Gendarmería durante el procedimiento" de desalojo de la protesta, y dijo que ambas pesquisas "se pueden llegar a superponer en muchos puntos".

El juez afirmó que los datos fehacientes en la investigación están "en concreto, en el hábeas corpus. Lo que tenemos son las denuncias; los datos que nos trajeron los denunciantes, que dicen que esa tarde estaba Santiago en el lugar e integraba el grupo que era perseguido por Gendarmería y de ahí no se lo vio más", agregó.

Otranto estimó que "en una semana o diez días" estarán listos varios resultados, como "los cotejos de ADN y de las huellas dactilares que se levantaron en cada uno de los móviles de Gendarmería", y las "pruebas para ver si las manchas que indicó el luminol son o no son de sangre".

Asimismo, restó importancia a la intervención de Interpol en la búsqueda del joven al advertir que "hay un montón de medidas que se adoptan por protocolo".

"Estoy trabajando con el sistema nacional de búsqueda, ahora están poniendo a disposición mía muchos recursos para realizar lo que estamos haciendo, rastrillajes, peritajes, análisis químicos, análisis de huellas genéticas", expresó.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) se sumó a la búsqueda de Maldonado, luego del informe presentado anteayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el Senado.

El joven está incluido en el apartado de "personas perdidas", en el que figuran 1.151 desaparecidos, con tres fotografías que coinciden con las que se difundieron públicamente.

En la publicación se señala que el joven desapareció en "Vuelta del Río, Paraje Leleque, provincia del Chubut, Argentina".

Por su parte, Sergio Maldonado, hermano del joven, dijo que "el problema del Estado es que está buscando donde no tiene que buscar. Es algo ridículo, una pesadilla, pareciera que buscan cosas para cansarte, desgastarte".

"Me pueden desgastar un rato, pero me voy a reponer y voy a seguir, no voy a parar hasta encontrar a Santiago", advirtió en declaraciones a radio Delta.

Asimismo, consideró que "se está manoseando mucho el tema y detrás de todo esto hay padre, madre, hermanos, amigos, un montón de gente que estamos sufriendo cuando por parte del Estado recibís chicanas y cosas que te ensucian. Es lamentable". "Nosotros estamos esperando el listado de gendarmes que participaron, celulares, llamados, y sin embargo no tenemos ningún dato de eso. Se cuestiona a la familia por los amigos, es más infundir un poco de miedo que averiguar y saber realmente la verdad", señaló.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en tanto, se manifestó "profundamente preocupado por la ocurrencia de hechos como los que aquí se relatan y exige al Estado Nacional la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado y la adopción de las medidas necesarias para proteger a la comunidad manifestante".

Asimismo, destacó en un comunicado que "todas las medidas que se adopten e implementen en relación con actividades de protesta social -como en este caso- exigen absoluto respeto y puesta en práctica de estándares de Derechos Humanos que tienen, incluso, rango constitucional".

en rosario. Una de las marchas de organismos de derechos humanos por la aparición con vida de Santiago.