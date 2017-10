"Lo que queda del día", la novela más aplaudida de Kazuo Ishiguro que fue llevada al cine

Leer más: El Premio Nobel de Literatura fue otorgado al japonés Kazuo Ishiguro



Nacido en Japón, Ishiguro ahora vive en Gran Bretaña y escribe en inglés. La Academia Sueca destacó que con sus "novelas de gran fuerza emotiva, ha descubierto el abismo bajo nuestro sentido ilusorio de conexión con el mundo". El premio conlleva un metálico de 9 millones de coronas (1,1 millones de dólares). La memoria, el tiempo y la autodesilusión son los temas centrales de su obra y, en especial, de su novela más aclamada, “Lo que queda del día”, que fue escrita en 1989 y llevada al cine con Anthony Hopkins como protagonista.

El novelista Kazuo Ishiguro, más conocido por su libro "The Remains of the Day", traducida como "Lo que queda del día", es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2017.