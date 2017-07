Ringo Starr y Paul McCartney presentaron la canción que volvió a reunirlos en un estudio de grabación. El tema se titula "We're on the road", en el que los dos integrantes sobrevivientes de los Beatles trabajaron en los últimos meses, algo que han hecho en forma recurrente desde que la mítica banda de Liverpool se disolvió en 1970.

La canción habla sobre las giras y la diversión al estar en la ruta, y en ella colaboran además el cuñado de Starr, Joe Walsh (integrante de The Eagles), Steve Lukather de la banda Toto y Edgar Winter.





Ringo y Paul



McCartney aporta su bajo y coros a la canción, que ya había sido anticipada en febrero por Ringo Starr con un mensaje de agradecimiento en su cuenta en witter.

"We're on the road again" es parte del próximo disco del baterista y cantante, titulado "Give More Love", que podrá escucharse completo a partir del 15 de septiembre. Se trata del decimonoveno disco de estudio de Starr, que además cuenta con participaciones del guitarrista Peter Frampton y el músico y productor Don Was.

El disco incluirá además cuatro versiones regrabadas de éxitos solistas de Ringo: "Back off boogaloo", "Photograph", "You Can't fight Lightning" y "Don't pass me by".