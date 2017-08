Se conocieron las fotos del grave accidente que sufrió Sol Perez en el que "casi" se mata

Sol Pérez vivió ayer un complicado momento ya que sufrió un choque en la localidad de Villa Adelina cuando se dirigía al canal TyC Sports, donde participa del noticiero Sportia. Por fortuna, sólo sufrió algunos golpes aunque contó que circulaba sin el cinturón de seguridad. Y que la salvaron los airbags del auto.

"Me levanté muy tranquila, me preparé el desayuno y salí. Venía circulando y salió justo una camioneta de una calle sin salida, el conductor dice que me vio, pero para mí no me vio nada. Y yo no llegué a frenar porque estaba la calle muy mojada", relató la rubia en diálogo telefónico con sus compañeros de la señal deportiva.

El accidente ocurrió en la zona de Villa Adelina, sobre la calle Indio y a una cuadra de donde Pérez iba a tomar la avenida Mitre. La rubia de 23 años detalló que el vehículo era una camioneta "Toyota de trabajo", y que ella iba a su derecha. "Es decir, tenía paso. Salió de la calle cortada a los pedos y se mandó. Puse los frenos, pero no llegué a frenar porque el piso estaba mojado. ¡Me hice mierda! Me saltaron los airbag. Casi me mato", expresó.

"Para mí se habrá quedado dormido, salía a trabajar y salió volando. Porque a esa hora no hay nadie en la calle, no es para correr. Por suerte sólo fue el susto, el chichón en la cabeza y nada más", cerró el relato la sobrina del periodista Fabián Pérez, que es una activa usuaria de las redes sociales, un ámbito que utiliza casi exclusivamente para subir sus fotos siempre sensuales.